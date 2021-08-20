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NGENIX дополнила сервис оптимизации изображений NGENIX Image Optimization функциональностью размытия изображений

NGENIX, ведущий российский провайдер облачных решений для ускорения и защиты веб-ресурсов, объявила о появлении новой функциональности в сервисе оптимизации изображений NGENIX Image Optimization. В обновленной версии Image Optimization теперь доступна возможность размытия изображений (blur).

Новая функциональность призвана улучшить пользовательский опыт при загрузке «тяжелых» веб-страниц, что актуально для таких веб-ресурсов, как витрины OTT-сервисов, сайты СМИ и блог-платформы. Предварительная загрузка размытых изображений позволяет сохранить расположение элементов интерфейса в верстке веб-страниц до полной загрузки оригинальных изображений, что особенно важно, если посетитель веб-ресурса использует медленное соединение. Также происходит ускорение загрузки веб-страниц за счет сжатия преобразовываемого изображения до 4 раз.

Преобразование изображений при помощи функции blur происходит на мощностях распределенной облачной платформы NGENIX. Реализация функции размытия в облаке избавляет заказчика от необходимости осуществлять преобразование и доставку изображений на своей инфраструктуре. Это позволяет разгрузить бэкэнд и повысить отзывчивость веб-сайта.

Пользователь конфигурирует в личном кабинете политики преобразования изображений, указав желаемое значение радиуса размытия – это обеспечивает различную степень сжатия файлов. После применения данной политики преобразования размытые изображения при обработке HTTP-запроса доставляются пользователю с edge-серверов NGENIX в первую очередь.

«Мы продолжаем развивать ценные для заказчиков облачные сервисы и реализовывать в них востребованную функциональность. Размытие изображений дополняет такие функциональные возможности популярного сервиса Image Optimization, как автоматическое преобразование в оптимизированный формат WebP и ресайзинг изображений согласно заданным параметрам. Пользователи сервиса могут не только улучшить юзабилити своих веб-ресурсов, но также сократить потребление трафика, разгрузить собственную инфраструктуру и освободить ресурсы своих разработчиков для других задач, отказавшись от дорогого оборудования и сэкономив время высокооплачиваемых специалистов на своей стороне», – прокомментировал Дмитрий Криков, технический директор NGENIX.

Пользователь платформы NGENIX с подключенным к сервисной конфигурации сервисом Image Optimization может воспользоваться функциональностью blur без каких-либо дополнительных действий со своей стороны – настройка параметров размытия уже доступна в личном кабинете NGENIX Multidesk во вкладке Image Optimization. Подключение новой функциональной возможности не влечет за собой увеличение стоимости сервиса.

Клиенты NGENIX могут отправить запрос на подключение сервиса NGENIX Image Optimization из личного кабинета. Подробнее узнать об эффекте оптимизации изображений и ознакомиться с историями внедрений NGENIX можно на специальном веб-сайте NGENIX. Сервисом Image Optimization уже пользуются «Пятерочка», Wink, Puzzle English, sbermegamarket.ru, tutu.ru и другие.

Владимир Бахур

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