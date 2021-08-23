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Приложение «Яндекса» избавит от ненужных звонков

В приложении «Яндекса» с автоматическим определителем номера (АОН) появилась блокировка ненужных звонков с незнакомых номеров. Теперь миллионы пользователей приложения могут защитить себя от вызовов, которые им только мешают. Новая возможность доступна на iOS и Android, а включить её можно с помощью «Алисы».

По данным «Яндекса», люди считают ненужными половину звонков с неизвестных номеров. Теперь у пользователей АОН есть выбор: они могут сами решать, снимать ли трубку, или довериться Яндексу и включить блокировку. АОН умеет блокировать два типа звонков — с рекламой финансовых услуг и нежелательные (предположительно от злоумышленников, коллекторов и так далее). Заблокировав оба типа, можно избавиться от 70% ненужных звонков. Владельцы устройств на Аndroid могут также перевести их в беззвучный режим и посмотреть список пропущенных вызовов.

Блокировку звонков можно бесплатно включить в настройках АОН. А если не хочется искать нужный раздел, можно поручить это голосовому помощнику. Достаточно открыть приложение и сказать: «Алиса, включи блокировку звонков». Она найдёт соответствующий раздел — останется только выбрать, какие звонки заблокировать.

Для определения нежелательных звонков «Яндекс» использует свою базу номеров. Её пополняют в том числе с помощью отзывов пользователей, которые сообщают, кто и зачем звонил. Окончательное решение о цели звонка выносит алгоритм на основе машинного обучения. Помимо отзывов, он учитывает частоту и длительность звонков с номера и множество других факторов.

Владимир Бахур

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