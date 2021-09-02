«Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта

На «Яндекс.маркете» теперь можно заказать лекарства, которые отпускаются без рецепта, и получить их с доставкой за 1–2 часа. Товары доступны в разделе «Яндекс.маркет Express». Лекарства быстро доставят прямо до двери — и не нужно никуда идти, даже в ближайшую аптеку.

Развозить заказы за 1–2 часа «Маркету» помогает «Яндекс.доставка». Маркетплейс уже сотрудничает с тремя аптечными сетями — «Диалогом», «Риглой», «Самсон-фармой» — и подключает новых партнёров. В ассортименте маркетплейса около 2,5 тыс. безрецептурных лекарств с доставкой до двери. К концу года сервис планирует увеличить их количество до 4 тыс.

Получить лекарства из «Маркета» с доставкой можно по всей Москве. В сентябре сервис запустит услугу ещё в 13 городах-миллионниках: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Челябинске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Воронеже, Самаре, Перми, Уфе, Волгограде.

Маркетплейс продолжит развивать доставку лекарственных препаратов и планирует участвовать в пилотных проектах по онлайн-продаже рецептурных лекарств.

Безрецептурные препараты до сих пор можно было заказывать на «Маркете» только с самовывозом из аптек. Минувшим летом сервис в режиме пилота протестировал доставку до двери и теперь запустил эту услугу для всех пользователей.