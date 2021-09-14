Каждый пятый iPhone на Ozon купили пользователи Android

В преддверии презентации новых продуктов Apple маркетплейс Ozon проанализировал продажи устройств бренда. Больше всего новых устройств Apple в 2021 г. заказывали опытные пользователи и поклонники компании. Однако почти 20% всех штучных продаж iPhone пришлось на покупателей с гаджетами на Android.

По сообщению Ozon, 36% продаж iPhone на платформе в 2021 г. пришлось на пользователей мобильных iOS-устройств. Еще почти 20% покупок совершили пользователи Android, остальная доля пришлась на мобильную версию сайта и десктоп. Самое популярное устройство у всех покупателей – черный iPhone 11 с объемом памяти 128 GB. Пользователи iOS при этом чаще покупают новинки бренда (в частности – iPhone 12 Pro), а вот клиенты Android предпочитают более ранние модели (например, iPhone X).

«Клиенты Android при переходе на новую операционную систему отдают предпочтение моделям, которые достаточно давно вышли на рынок смартфонов. Кроме того, спрос на устройства Apple у пользователей Android может быть связан с расширением ассортимента Apple, в котором за последние годы появились базовые альтернативы флагманским продуктам. Пользователи смартфонов на Android ранее обращали внимание на то, что Apple не дает своим поклонникам выбора среди устройств разной ценовой категории. Однако, уже несколько лет покупатели iPhone могут выбирать не только флагманы, но и аппараты среднего сегмента, постепенно выстраивая вокруг себя экосистему продуктов Apple», — говорит Сергей Паньков, директор по развитию бизнеса Ozon.

Продажи моделей, которые Apple презентовала в прошлом октябре, достигли пика в июне 2021 г., когда спрос на них вырос почти втрое относительно периода новогодних распродаж в декабре. Наиболее популярной моделью среди новинок прошлого года стал флагманский iPhone 12 Pro в синем цвете с объемом памяти 128 GB. Также остается популярной одна из моделей 2020 г. — iPhone SE 2020. В текущем году этот базовый смартфон в линейке Apple входит в топ-10 популярных моделей на Ozon.

Спрос на гаджеты Apple устойчив, — сообщает Ozon. Продажи всех моделей iPhone за первое полугодие 2021 г. на Ozon выросли в 5,6 раз.

Вместе со смартфонами пользователи приобретают и разнообразные аксессуары Apple — за первое полугодие текущего года спрос на них удвоился в годовом отношении. В топе — наушники AirPods и AirPods Pro, а также сетевое зарядное устройство (с конца прошлого года все модели iPhone поставляются без него). Среди носимых устройств пользователи Ozon больше всего отдают предпочтение базовой модели, появившейся в прошлом году Apple Watch SE в цвете «серый космос».