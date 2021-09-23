«Аэрофлот» запустил сервис мультимодальных перевозок Trip&Fly

«Аэрофлот» запустил новый сервис Trip&Fly, который позволит оформлять билеты на составные (мультимодальные) маршруты, включающие перелет и перевозку на наземном транспорте. Это актуально для путешественников, планирующих поездку в пункты или из пунктов России, с которыми нет прямого авиасообщения.

Ссылка на портал «Мультимодальные маршруты» находится в разделе «Дополнительные услуги» на сайте «Аэрофлота». На сайте пассажир может подобрать, оформить и оплатить билеты на самолет и поезд, автобус или Аэроэкспресс. Обменять, вернуть билет или внести в него изменения также можно онлайн. Одновременно с перевозкой пользователи сервиса могут приобрести страховку от несчастного случая, отмены путешествия и для поездок за границу.

Оператор услуги Trip&Fly — ИТ-компания «Онэлия». Для поддержки пользователей и работы с обращениями организован собственный круглосуточный контактный центр.