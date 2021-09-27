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Петербуржцы смогут заказать товары на «Маркете» в «Яндекс Go» с доставкой до 2 ч.

В Санкт-Петербурге через приложение «Яндекс Go» теперь можно заказать товары на Маркете и получить с доставкой за 1–2 ч. В приложении Go петербуржцам доступно для заказа то же количество товаров, что и в крупных торговых центрах: электроника и бытовая техника, товары для дома, одежда и обувь, детские товары, цветы, товары повседневного спроса и многое другое. Чтобы посмотреть все товары, нужно открыть в приложении раздел «Маркет Express» с иконкой маркетплейса. После заказа можно в любой момент проверить в приложении Go, где находится курьер с покупкой.

Развозить покупки за 1–2 ч. помогает «Яндекс.Доставка». Она привозит товары с ближайших складов продавцов, которые торгуют на Маркете. Сейчас больше 450 складов по всему городу. Продавцам-партнёрам маркетплейса продажи через приложение Go позволяют выйти на новую аудиторию. Ежемесячное число активных пользователей приложения — 30 млн человек.

В Санкт-Петербурге доставка за 1–2 ч. работает в пределах Кольцевой автомобильной дороги. В будущем Go и Маркет могут расширить географию услуги в этом регионе.

Сервис «Маркет Express» появился в приложении Go летом 2021 г. Сначала новая возможность заработала в Москве, теперь в Санкт-Петербурге, затем появится в других городах России.

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