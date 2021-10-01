«Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN

«Вконтакте» построила распределённую сеть доставки контента (CDN) — одну из крупнейших в России. Теперь пользователи «Вконтакте» смогут потреблять видеоконтент на высокой скорости, где бы они ни находились — видео и прямые трансляции будут стартовать в среднем в 1,5 раза быстрее.

Новая технология работает в рамках единой видеоплатформы — и внедрена также в видеосервис социальной сети «Одноклассники».

«Вконтакте» расширила геораспределённую сеть доставки контента (Content Delivery Network, или CDN). Сеть стала одной из крупнейших в России и включает в себя более 50 узлов. Теперь 97 млн пользователей Вконтакте по всему миру смогут потреблять контент на высокой скорости: видео и трансляции будут стартовать до 1,5 раз быстрее в среднем вне зависимости от расстояний. Также в среднем на 20% повысилось качество видео картинки, доступное пользователю в условиях его сети, и снизилось число буферизаций. На юге России скорость загрузки увеличилась на 10–20%, в Сибири — на 30–50%, а на Дальнем Востоке — на 100%. В этом помогает собственное сетевое решение, которое строит оптимальный маршрут для загрузки данных.

Благодаря единым технологиям быстрая доставка видеоконтента с помощью новой распределённой CDN стала доступна и пользователям видеосервиса ОК во всех регионах России и других странах. Теперь для них также быстрее загружается видеопоток, а смотреть контент они могут в более высоком качестве.

Географически распределённая сеть доставки контента состоит из серверов, которые расположены в разных точках России и мира, — как можно ближе к пользователю, чтобы он получил быстрый доступ к видеоконтенту.

Узлы сети «Вконтакте» расположены в центрах крупных регионов России: в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Также они установлены в городах, где ускорение особенно необходимо: например, в Петропавловске-Камчатском и Норильске. Распределённая сеть доставки контента покрывает и другие страны, в которых всё чаще выбирают «Вконтакте»: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия. Для пользователей из Европы у «Вконтакте» есть собственная точка присутствия в Амстердаме. А не так давно зона покрытия охватила Таиланд, в котором растёт интерес к использованию соцсети для просмотра видео.

Более быструю и надёжную доставку видеоконтента обеспечивает и уникальное сетевое решение — в его основе лежит программное обеспечение, разработанное «Вконтакте. Оно помогает найти ближайший узел CDN и оптимальный маршрут для загрузки данных. Программное обеспечение использует метрику так называемого сетевого расстояния и учитывает утилизацию канала передачи данных, загруженность серверов, наличие на них требуемого контента и другие факторы.

Александр Тоболь, технический директор «Вконтакте» и единой платформы видео и звонков Mail.ru Group, сказал: «Расширение и запуск геораспределённой CDN-сети позволило нам значительно улучшить качество видеосервиса, начиная от скорости старта проигрывания роликов и прямых трансляций, повышения качества видеокартинки — вплоть до сокращения числа буферизаций видео, а также уменьшения количества задержек во время просмотра live-трансляций в условиях разных сетей и удалённости регионов. Мы постоянно оптимизируем работу видеоплатформы на всех уровнях: сетевом, серверном и на уровне клиентских приложений — это позволяет создавать лучшие технологии. Сейчас мы готовим масштабный анонс, связанный с видео, — расскажем об этом всему рынку уже в ближайшее время».

Ранее «Вконтакте» ускорила доставку контента за счёт внедрения нового сетевого протокола передачи данных QUIC. Благодаря этому время доставки контента «Вконтакте» ускорилось в два раза, а суммарное число ежедневно просматриваемых событий выросло более чем на 250 миллионов. «Вконтакте» внедрила QUIC одной из первых в мире.