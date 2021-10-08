Санкт-Петербург приступил к цифровой трансформации книжной индустрии

В Санкт-Петербурге будут созданы сервисы для читателей, издателей и библиотек. На фестивале «Книжный маяк Петербурга» в Российской национальной библиотеке вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин сообщил о планах открыть в России цифровой сервис «В одном клике – в одном шаге!». Он позволит найти любую книгу в любом районе города с учетом геопозиции.

«Цифровизация книжных сервисов – неотъемлемая часть культурной политики города. Каким должен быть книжный сервис, чтобы им смогли воспользоваться миллионы петербуржцев и гостей города? Как книжные события могут стать способом социализации петербуржцев и привлечения их к книжной культуре? Мы совместно с библиотеками, книжным сообществом знаем ответы на эти вопросы. Планируем создать уникальный для России цифровой сервис «В одном клике – в одном шаге!». Он позволит найти любую книгу в любом районе города с учетом геопозиции в шаговой доступности для любого горожанина в один клик, найти и посетить книжное пространство или событие, отдать прочитанную книгу в нужные руки», заявил Казарин от имени Правительства города.



По словам вице-губернатора сервис может быть реализован на базе Корпоративной сети общедоступных библиотек Петербурга в тесном сотрудничестве с Российской Национальной библиотекой, а также при интеграции данных с городской сетью книжных магазинов (государственных и частных). Аналогичных сервисов на территории России не существует.

В городе работают 200 библиотек, а это более 900 тыс. читателей. По статистике в СПб около 70% читающих горожан. Еженедельно совершается более 50-ти тыс. поисковых запросов по поиску книг, а это значит, что потенциал для сервиса огромный. В Санкт-Петербурге ежегодно проходят более 2000 мероприятий для любителей книг, таких как «Набоковские чтения», фестиваль «Книжные аллеи», «Санкт-Петербургский книжный салон» и т.д. Помимо поисковых запросов о книгах читателям было бы интересно найти информацию о книжных событиях в городской среде.

«Книжный рынок активно развивается в направлении цифровизации. Меняются не только форматы и способы использования контента, но и механизмы взаимодействия автора с читателем, трансформируется структура медиапотребления и книжная культура в целом. Санкт-Петербург способен реализовать множество проектов популяризации чтения и создать новые сервисы для читателей, библиотек и издателей», – отметил Станислав Казарин.