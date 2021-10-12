ABBYY представила low-code/no-code платформу Vantage

ABBYY представила Vantage – облачную микросервисную low-code/no-code платформу для автоматической обработки любой важной бизнес-информации. С Vantage компании смогут дополнить свои системы, включая роботов и мобильные приложения, готовыми навыками распознавания, классификации и интеллектуального извлечения данных из документов любой сложности. Платформу можно использовать в различных бизнес-процессах в банках, страховании, промышленности. Для работы с Vantage сотрудникам не нужно уметь программировать. Компания также создает ABBYY Marketplace – онлайн-площадку, на которой клиенты могут приобретать готовые навыки для обработки документов и обмениваться ими с другими компаниями.

Vantage – инновационное кросс-платформенное решение ABBYY, в котором собраны готовые навыки для работы с информацией. Навыки – это микросервисы, которые позволяют автоматически обрабатывать информацию из счетов-фактур, квитанций, договоров, паспортов, электронных писем, сообщений из мессенджеров так, как это бы сделал человек: определить, что это за документ, найти нужные поля, скопировать и ввести данные в систему. Благодаря обученным навыкам ABBYY Vantage будет полезна в любом бизнес-процессе, в котором используются документы: открытии банковского счета, урегулировании страховых убытков, прохождении таможенного контроля и многих других.

«Идея ABBYY Vantage – простота. Навыки для популярных документов доступны «из коробки» или их можно найти на Marketplace. Единственное, что нужно знать пользователю, – это понимать, какая информация из документов ему нужна. Дальше платформа подскажет, куда загрузить документы, как разметить поля и обучить навык. С технической точки зрения ABBYY Vantage – это микросервисная платформа, которая работает в Docker-контейнерах, в качестве оркестратора использует Kubernetes. Для интеграции со сторонними системами ABBYY Vantage использует REST API, стандартный программный интерфейс, который позволяет разработчикам интегрировать навыки в любые системы», – отмечает Андрей Зюзин, директор по управлению продуктами ABBYY.

Vantage можно интегрировать с любым корпоративным приложением или бизнес-процессом. Платформа уже работает с различными решениями для автоматизации процессов, включая RPA-системы, такие как Blue Prism, UiPath, SAP Intelligent RPA, BPM, ECM, ERP, чат-ботами, виртуальными помощниками, и многими другими ИТ-решениями.

Платформа работает по принципу маркетплейса: сотрудники банков, страховых организаций, нефтегазовых холдингов, торговых сетей и других крупных компаний могут выбрать нужные им сервисы и добавить их в свои корпоративные приложения. С помощью машинного обучения пользователи могут постоянно повышать качество работы системы. Кроме того, в ABBYY Marketplace партнеры и клиенты компании смогут создавать и продавать собственные навыки. Например, совместно с крупной фармакологической компанией в Европе ABBYY разработала навык для клинических исследований новых лекарств. RPA-решение с данным навыком использует технологии NLP для анализа отчетов о применении лекарства. Система отличает симптомы, которые потребовали применения лекарства, от побочных эффектов. Четыре крупных международных банка уже добавили Vantage в свои ИТ-платформы. Количество коннекторов и навыков будет пополняться, в том числе за счет разработок новых технологических партнеров ABBYY и собственных разработок компании.