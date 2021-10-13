«Циан» запустил сервис для проведения онлайн-сделок с недвижимостью на вторичном рынке и без привязки к отделению банка

«Циан» объявил о запуске сервиса «Циан.сделка» – теперь можно не вставая с дивана и не выезжая из своего города, без посещения отделения банка провести сделку с объектами недвижимости полностью онлайн: проверить квартиру на юридическую чистоту при помощи сервиса «Проверка недвижимости», провести безопасные взаиморасчеты, и онлайн за несколько дней зарегистрировать переход права собственности в Росреестре. На данный момент десятки агентств недвижимости успешно помогли своим клиентам зарегистрировать право собственности на жилье с помощью сервиса «Циан.сделка».

«Циан. сделка» – это электронная регистрация прав собственности, какой она должна быть с точки зрения современного пользователя. То есть: быстрая – сделка регистрируется в среднем за 3 рабочих дня, что значительно быстрее традиционных офлайн-способов; в любое место, где находится покупатель и продавец (даже если они находятся в разных городах России) электронные подписи доставляет представитель банка, а подписание и отправка документов происходит онлайн; прозрачная – «Сервис безопасных расчетов» «Циан» гарантирует перевод денег от покупателя продавцу только после регистрации перехода права собственности и выполнения всех указанных в договоре отлагательных условий; безопасная – электронную цифровую подпись практически невозможно подделать в отличие от собственноручной на бумажном носителе.

Всю сделку сопровождает персональный менеджер «Циан», так что при возникновении любых вопросов помощь незамедлительно придет.

«Циан.сделка» – это первый сервис на рынке недвижимости, позволяющий провести регистрацию полностью онлайн, находясь в абсолютно любом месте и не привязываясь к отделению банка, МФЦ или другому учреждению. Покупатель и продавец могут находиться в разных районах города и даже в разных городах России – всё, что им нужно – это телефон и интернет, остальное сделаем мы. Кроме того, сервис предоставляет поддержку на протяжении всего процесса, сотрудник «Циан» будет закреплен за каждой сделкой и окажет риелтору помощь в случае необходимости. Мы гордимся тем, что создали технологичный продукт, который максимально облегчает процесс покупки и продажи недвижимости, делает его быстрым, простым и безопасным», – сказал Андрей Критилин, руководитель юнита «Сервисы электронной сделки» «Циан».

В настоящее время электронная регистрация права собственности доступна только для клиентов, у которых есть риелтор. При этом сервис доступен только для агентов недвижимости, зарегистрированных на сайте «Циан».

Клиенты, у которых пока нет агента, но которые захотят провести сделку онлайн, могут подобрать риелтора с помощью сервиса «Заявки», а затем заказать услугу электронной регистрации через найденного риелтора.