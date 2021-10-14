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«Одноклассники» обновили мобильные приложения

«Одноклассники» представили обновленный интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. Главная страница приложений стала легче, а единая кнопка создания контента позволяет получить быстрый доступ ко всем форматам: от фотографий и постов до «Моментов».

Стартовая страница приложения стала лаконичнее: лента новостей и сервис «Моменты» теперь занимают почти весь экран, что позволяет сосредоточиться на просмотре контента сразу после входа в приложение. Обложка профиля пользователя теперь отображается только на его странице, а форма загрузки контента и создания публикаций переместилась в единый раздел «Поделиться с друзьями», который доступен по кнопке «плюс» в верхней части экрана.

Теперь с помощью одной кнопки можно воспользоваться сразу несколькими сервисами: загрузить фото или видео, снять момент или написать пост. Обновление уже доступно части пользователей Android-приложений и вскоре появится и на iOS.

Изменения коснулись и меню приложений: оно стало компактнее, а пользователи получили быстрый доступ к наиболее популярным сервисам соцсети. При необходимости меню можно раскрыть и посмотреть полный список сервисов ОК.

Под меню располагаются специальные виджеты, с помощью них пользователь может быстро переключаться между недавно посещенными страницами, интересными группами или потенциальными друзьями. В приложении на Android через виджеты также доступны дополнительные сервисы в формате мини-приложений на базе платформы VK Mini Apps. Новое меню уже доступно всем пользователям приложений ОК.

Ранее, в марте 2021 г., соцсеть представила крупные изменения интерфейса в десктопной версии: логотип соцсети изменил шрифт, а цвет классического для ОК верхнего меню был изменен с оранжевого на белый.

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