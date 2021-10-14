«Сбер» усовершенствовал сервис «Деньги до зарплаты»

Сбербанк сделал сервис «Деньги до зарплаты» доступнее для клиентов, получающих зарплату на карту банка. Процентные ставки в сервисе заменены фиксированным платежом: при сумме займа до 30 тыс. руб. вернуть нужно будет дополнительно 20 руб. на каждую тысячу, от 30 до 100 тыс. руб. — 15 руб., от 100 тыс. руб. — 10 руб. Максимальная сумма займа увеличена до 5 млн руб., но не более 50% оклада (ранее — 30 тыс. руб.). И, наконец, воспользоваться «Деньгами до зарплаты» теперь можно с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют в приложении «Сбербанк Онлайн». Для этого достаточно сказать: «Салют, дай мне денег до зарплаты».

«В мае этого года мы запустили новый сервис для наших зарплатных клиентов, и он оказался очень востребованным: уже более 400 тыс. клиентов взяли деньги до зарплаты. Дальнейшее развитие сервиса связано с желанием сделать его ещё более доступным и удобным. Так, вместо процентных ставок мы внедрили фиксированный платеж за каждую тысячу руб.: это облегчает понимание того, сколько денег необходимо будет вернуть», — отмечает Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.

Сервис позволяет в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» занять от 1000 руб. до половины оклада сроком на один месяц. Решение по займу принимается за пару минут. Воспользоваться услугой можно в разделе «Мои привилегии» в личном кабинете Зарплатного клиента или «Кредиты» — «Деньги до зарплаты».