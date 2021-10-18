«Корус консалтинг» запустила конструктор интернет-магазина для оптовых компаний

ГК «Корус консалтинг» разработала конструктор интернет-магазина Sellty. Он позволяет оптовым компаниям из сегмента малого и среднего бизнеса запускать онлайн-канал продаж за пару часов. При этом навыки программирования не требуются, все уже готово или настраивается в несколько кликов.

Sellty – это готовый конструктор интернет-магазина для B2B-компаний. Сервис создан для представителей малого и среднего бизнеса – производителей и дистрибуторов, – которые хотят запустить онлайн-продажи и повысить качество клиентского сервиса. Платформа позволяет настраивать интернет-магазин без участия команды программистов.

Новый конструктор помогает создать удобную онлайн-витрину ассортимента со всей необходимой информацией. Компании достаточно загрузить описание и фотографии продукции, актуальные данные по остаткам, сроки поставок и прочее. После публикации сайта оптовые клиенты могут сразу же совершать покупки.

Sellty упрощает работу с заказом для контрагента и менеджеров. Оптовый покупатель видит в едином окне детали и статус заказа, может быстро найти нужный ему товар, повторить привычную покупку и настроить условия доставки. Сотрудники управляют заказами своих клиентов – вся информация под рукой. Руководитель может контролировать процесс сделки и при необходимости менять ответственного менеджера в каждом конкретном случае. Все эти возможности позволят бизнесу повысить скорость обработки заказов в 10 раз, снизить рутинную нагрузку на сотрудников и минимизировать количество ошибок при обработке заявок.

С помощью Sellty оптовая компания может выстроить персонализированную работу с покупателями. Конструктор помогает настроить систему ценообразования, размер скидки и прочие индивидуальные условия для разных категорий контрагентов.

Sellty имеет микросервисную архитектуру и реализована на современном технологическом стеке с использованием облаков. Благодаря этому «Корус консалтинг» может быстро наращивать функциональность и системно предлагать клиентам новые возможности. Технические особенности платформы обеспечивают надёжность, независимость от обновлений, предлагаемых вендорами, высокую производительность и безопасность пользовательских данных.

«Выход оптовых компаний в онлайн — несомненно тренд. Тем важнее для небольших B2B-компаний становится скорость и легкость запуска интернет-магазина. Sellty полностью закрывает эту задачу. Наш гибкий конструктор позволяет буквально за пару часов настроить собственный онлайн-магазин, оформить витрину с ассортиментом и начать принимать первые заказы в интернете. А с помощью дополнительных возможностей B2B-платформы, оптимизирующих внутренние ресурсы компании, бизнес сможет обслуживать на 20% больше клиентов без дополнительных сотрудников», – сказала Ирина Грудская, Product Manager департамента e-commerce ГК «Корус консалтинг».

Платформа Sellty доступна по модели SaaS в трех тарифных планах – в зависимости от выбранной функциональности. «Корус консалтинг» развивает возможности нового сервиса. В ближайшем обновлении оптовые клиенты смогут оформлять и оплачивать заказы через личный кабинет, обмениваться закрывающими документами по договору, выставлять счета, отслеживать дебиторскую задолженность и многое другое.

«”Корус консалтинг” следует своей стратегии и активно развивает линейку собственных решений, которые помогают нашим клиентам совершенствоваться, получать новый опыт и знания благодаря инновациям и цифровым возможностям. Sellty – один из таких продуктов: он соответствует реальным потребностям бизнеса, имеет современную архитектуру и большой потенциал развития. Это ценный для нас опыт, и мы уверены в том, что новый сервис окажется востребованным и займет лидирующие позиции на рынке», – отметила Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг».