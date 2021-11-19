«Алиса» научилась озвучивать книги

Голосовой помощник «Алиса» научилась превращать книги в аудиокниги. Теперь в «Читалке» мобильного приложения «Яндекс» можно не только читать, но и слушать книги. Достаточно сказать «Алиса, открой Читалку», выбрать произведение и нажать на значок наушников.

Озвучивание книг полезно в разных ситуациях — например, когда ведешь машину или нужно что-то сделать, а от книги невозможно оторваться. «Алиса» продолжит читать ее вслух с того места, где человек остановился. А если ребенок никак не может уснуть, «Алиса» почитает ему на ночь. Пользователь может выбрать подходящую скорость чтения и вариант озвучки — помимо голоса «Алисы», есть версия с мужским голосом.

За озвучивание текста отвечает технология синтеза речи. Чтобы «Алиса» звучала как можно естественнее, ей показали примеры речи профессиональных дикторов. Анализируя множество таких фрагментов, «Алиса» учится правильно ставить ударение в словах, выдерживать паузы и выбирать интонации.

«Яндекс» запустил «Читалку» летом 2021 г. Ее можно найти в приложении «Яндекс», в разделе «Сервисы». Пользователи могут загружать в «Читалку» любые книги из памяти смартфона или из интернета.