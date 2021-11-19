CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

«Алиса» научилась озвучивать книги

Голосовой помощник «Алиса» научилась превращать книги в аудиокниги. Теперь в «Читалке» мобильного приложения «Яндекс» можно не только читать, но и слушать книги. Достаточно сказать «Алиса, открой Читалку», выбрать произведение и нажать на значок наушников.

Озвучивание книг полезно в разных ситуациях — например, когда ведешь машину или нужно что-то сделать, а от книги невозможно оторваться. «Алиса» продолжит читать ее вслух с того места, где человек остановился. А если ребенок никак не может уснуть, «Алиса» почитает ему на ночь. Пользователь может выбрать подходящую скорость чтения и вариант озвучки — помимо голоса «Алисы», есть версия с мужским голосом.

За озвучивание текста отвечает технология синтеза речи. Чтобы «Алиса» звучала как можно естественнее, ей показали примеры речи профессиональных дикторов. Анализируя множество таких фрагментов, «Алиса» учится правильно ставить ударение в словах, выдерживать паузы и выбирать интонации.

«Яндекс» запустил «Читалку» летом 2021 г. Ее можно найти в приложении «Яндекс», в разделе «Сервисы». Пользователи могут загружать в «Читалку» любые книги из памяти смартфона или из интернета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» научил «Алису» читать с выражением электронные книги

Владелец Facebook «убил» мессенджер для Instagram

Россиянам узаконили трудоустройство через интернет

Вышел первый в России рейтинг партнерских программ облачных провайдеров ИТ-маркетплейса Market.CNews

Google сломался и обвалил половину интернета

Twitter открывает блокчейн-подразделение с далекоидущими планами

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив

Лучшие сушильные машины: хиты продаж 2021 года

Показать еще

Наука

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021