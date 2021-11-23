StormWall: накануне «черной пятницы» количество DDoS-атак на онлайн-ритейлеров выросло вдвое

Эксперты компании StormWall, специализирующейся на защите бизнеса от киберугроз, выявили всплеск активности хакеров во второй половине ноября этого года. Перед проведением «черной пятницы» и больших распродаж злоумышленники начали чаще атаковать интернет-магазины. С 15 по 21 ноября защитные системы StormWall зафиксировали в 2 раза больше DDoS-атак на клиентов сектора электронной коммерции (e-commerce) по сравнению с предыдущей неделей с 8 по 14 ноября. Мощность атак была небольшой и составила от 15 до 150 тыс. запросов в секунду по протоколу HTTP, однако даже такой мощности достаточно, чтобы вывести из строя сайт без защиты.

Специалисты связывают высокую активность хакеров с приближением «черной пятницы» и сезона распродаж. Многие ритейлеры объявили о скидках еще 11 ноября, задолго до «черной пятницы», люди стали совершать покупки, объемы продаж начали расти, и злоумышленники приступили к действиям. Основными причинами DDoS-атак на e-commerce являлись активная конкурентная борьба в конце года, месть недовольных покупателей и появление большого количества киберхулиганов во время пандемии.

Специалисты StormWall предупреждают, что пик хакерской активности произойдет во время «черной пятницы», которая пройдет с 26 по 28 ноября 2021 г. В этот период в интернет-магазинах будут максимальные скидки, поэтому ажиотаж неизбежен. Киберпреступники попытаются извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации. Организовав атаку в период распродаж, злоумышленник может требовать крупную сумму за остановку нападения.

«Во время "черной пятницы" количество кибератак и других мошеннических действий традиционно возрастает во всем мире. Для ритейлеров очень важно успеть подготовиться к периоду распродаж заранее и иметь возможность отбить даже самые мощные DDoS-атаки, осуществляемые при помощи ботнетов. Мы рекомендуем использовать профессиональные решения по защите сайтов от DDoS-атак в сочетании с облачным сервисом WAF, чтобы надежно обезопасить интернет-ресурсы во время распродаж», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь компании StormWall.