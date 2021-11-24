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«Сбер» подключил Wildberries к SberBusinessAPI

Список компаний, подключенных к прямой интеграции со «Сбером», пополнился еще одним важным брендом. Компания Wildberries — российский онлайн-ритейлер — также присоединилась к популярному высокотехнологичному решению SberBusinessAPI.

Интеграция через SberBusinessAPI состоялась в рамках цифровой трансформации казначейских функций Wildberries. Это позволит компании оптимизировать как внешние, так и внутренние процессы. Благодаря SberBusinessAPI партнер не просто автоматизирует обмен данными с банком, но и получает из своих информационно-учетных систем доступ к готовым решениям «Сбера» для бизнеса: к зарплатному проекту, выпискам по счетам, информированию о движении денежных средств, формированию реестров платежей и другим функциям.

«Процесс подключения к прямой интеграции со "Сбером" на основе решения SberBusinessAPI прошел в максимально сжатые сроки. Интеграция позволит нам автоматизировать внутренний учет, наладить управление финансовыми потоками, а также повысить эффективность рутинных процессов», – сказал Владимир Бакин, финансовый директор Wildberries.

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