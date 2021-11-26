«Одноклассники» запустили сервис «Воспоминания» и персональные ролики ко Дню матери

Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый сервис «Воспоминания», с его помощью пользователи «Одноклассников» смогут создавать и получать от соцсети персональные ролики со слайд-шоу из ранее опубликованных фотографий.

«Одноклассники» приурочили запуск ко Дню матери: в преддверии 28 ноября пользователи, которые ранее отмечали своих мам на фотографиях, получат персональные ролики с этими снимками.

С помощью технологии распознавания лиц алгоритмы «Одноклассников» автоматически выберут памятные снимки, на которых была отмечена мама, откадрируют их и создадут мини-фильм. При желании пользователи смогут поменять название видео, порядок фотографий или убрать неудачные кадры. Готовым слайд-шоу можно будет поделиться с друзьями в ленте новостей и поздравить маму с праздником.

В ближайшее время сервис «Воспоминания» станет доступен всем пользователям на витрине мини-приложений в «Одноклассниках». С его помощью пользователи смогут создавать и редактировать слайд-шоу из ранее опубликованных фотографий в своих личных профилях и выбирать для них фоновую музыку из каталога приложения. Сервис будет работать на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях «Одноклассников» на iOS и Android.

Кроме того, «Одноклассники» будут автоматически создавать и предлагать пользователям видеоролики из памятных фотографий к определенным датам. Их можно будет увидеть в ленте новостей и поделиться с друзьями.

Также ко Дню матери «Одноклассники» выпустили социальный ролик «Мам, смотри!», который рассказывает о том, что мама — это главное слово в каждой судьбе и как важно не откладывать общение с самым близким человеком на потом.