«Яндекс» поможет найти врача

Пользователям «Яндекса» теперь будет проще найти и выбрать врача, будь то невролог или детский хирург. «Яндекс» покажет специалистов, которым доверяют люди. Больше не обязательно самим искать врачей на сайтах клиник и собирать о них отзывы.

«Яндекс» поможет найти врача в любом городе страны, а в крупных городах — даже в конкретном районе или у станции метро. Например, можно найти и аллерголога в Воронеже, и ревматолога на Васильевском острове в Петербурге. Сведения будут представлены в удобном для просмотра формате. Пользователь сразу увидит, какой у врача стаж, где он принимает и сколько стоит консультация. Отбирая профили специалистов, «Яндекс» учитывает множество факторов: от востребованности врача до его научной степени.

Подробную информацию об образовании и опыте врача можно найти в его карточке. Там же собраны отзывы пациентов и рейтинги. Прямо из карточки можно перейти на медицинский сервис или сайт клиники и записаться на прием — через онлайн-форму или по телефону.

«Здоровье — очень чувствительная и важная тема, поэтому обычно люди ищут врача по знакомым. Но если этот способ не работает, то пытаются найти врача в интернете, изучая разрозненные сведения на разных сайтах. Наша задача — обобщить и структурировать эту информацию, чтобы пользователям было как можно проще найти хорошего специалиста», — сказал руководитель поиска «Яндекса» Максим Загребин.

Данные о врачах «Яндекс» получает от партнеров — сервисов «Сберздоровье», «Продокторов», «Напоправку» и Zoon. Медицинские организации и сайты могут передавать информацию о своих специалистах через «Яндекс.вебмастер».

«Ожидаем, что благодаря нашему партнерству с “Яндекcом” выбор врача и запись к специалисту должны стать еще проще. Пациенты сразу в выдаче поиска смогут увидеть стоимость консультации, прочитать проверенные отзывы о докторе и за пару кликов записаться на прием. Для клиник, с которыми работает “Сберздоровье”, запуск совместного проекта означает увеличение числа пациентов и, как следствие, выручки», — отметил управляющий директор медицинского онлайн-сервиса «Сберздоровье» Александр Ориновский.