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Tele2 начала продавать гигабайты и SMS на Ozon

Tele2, российский оператор мобильной связи, начал продавать пакеты гигабайтов и SMS на Ozon. Теперь клиенты компании могут докупить интернет-трафик и сообщения на маркетплейсе.

Tele2 вновь вышла за рамки телекома и сосредоточилась на поддержке интересов и образа жизни клиентов. В сотрудничестве с маркетплейсом оператор делает фокус на создании уникальных предложений.

Ozon стал первой онлайн-платформой, внедрившей возможность покупать гигабайты и SMS как отдельную услугу. Абоненты Tele2 могут приобрести пакеты мобильного интернета объемом от 1 ГБ до 1 ТБ, а также SMS-пакеты – от 50 до 1 тыс. сообщений. При этом клиенты маркетплейса значительно экономят: 500 ГБ интернет-трафика на Ozon стоят 500 руб., 1 ТБ – 1 тыс. руб., пакет из 50 SMS – 20 руб. Срок действия интернет-пакетов составляет 30 или 90 дней, в зависимости от их объема, SMS-пакетов – 30 дней. Чтобы купить дополнительный трафик, клиенту нужно зайти на сайт или в приложение Ozon, набрать в поиске «Пакет Tele2», выбрать нужный объем услуг и оплатить покупку. После этого ему придет промокод для активации в личном кабинете (через пункт меню «Промокоды» в «Настройках»).

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, сказал: «Покупатели уже привыкли к тому, что в ассортименте маркетплейсов есть предложения от операторов связи: на площадке можно приобрести SIM-карту и подключить новый тариф. Мы решили пойти дальше и первыми на рынке предложили клиентам маркетплейса гигабайты и SMS. Мы рады развивать сотрудничество с Ozon. Я уверен, что новое предложение будет востребовано у клиентов и сделает онлайн-шопинг еще удобнее – покупка гигабайтов и SMS станет таким же привычным действием, как заказ новой книги или одежды».

Сергей Петушков, директор проекта «Услуги Ozon», отметил: «Мы рады стать первым маркетплейсом, на котором среди миллионов товаров теперь доступны для покупки гигабайты и SMS-сообщения мобильного оператора. Благодаря совместному проекту Ozon сможет закрыть потребность наших покупателей в непрерывной мобильной связи. Абонентам Tele2 теперь станет удобно совмещать онлайн-покупки с пополнением баланса мобильного счета».

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