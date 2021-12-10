«Яндекс.дзен» порекомендует пользователям контент о горнолыжном спорте

«Дзен» в приложении «Яндекс» порекомендует блогеров, которые создают контент о горнолыжном спорте. Среди блогеров в подборках — профессиональные спортсмены, тренеры и путешественники, которые на своих каналах в «Дзене» делятся актуальными постами с курортов, личным опытом и советами для новичков и продвинутых райдеров. Об этом CNews сообщили представители HKStrategies.

Пользователи приложения «Яндекс» увидят рекомендации в начале ленты «Дзена» дважды при заходе в приложение, после чего рекомендательные блоки можно будет найти в ленте «Дзена». Подписаться на каналы можно будет также через раздел «Интересное» в приложении «Яндекс». Каналы в подборках будут обновляться в течение всего горнолыжного сезона, так что углубить свои знания или обрести новое увлечение можно будет вплоть до весны.

Среди блогеров, на которых можно будет подписаться, — Максим Ионов (профессиональный сноубордист и фрирайдер), Евгений «Жун» Иванов (профессиональный сноубордист, призер соревнований Международной федерации лыжного спорта), Антон Лаврентьев (мастер спорта по сноуборду, тренер Riders camp), Артем Пичхадзе (профессиональный сноубордист, тренер и гид по фрирайду) и многие другие.

Контент о горнолыжной тематике от блогеров «Дзена» дополнит горнолыжные рекомендации в приложении «Яндекс». По запросу «Я в Шерегеше» или, уже находясь на курорте, можно посмотреть карты трасс с разметкой по сложности, часы работы подъемников и их расположение, погоду по высотам и перепады температур, информацию о возможных снегопадах.

«Яндекс» поможет выбрать подходящий горнолыжный комплекс: в распоряжении пользователей более 180 курортов России. Это поможет любителям горнолыжного спорта отдыхать с комфортом. По запросу «Горнолыжные курорты России» вы найдете подборку с фильтрами по направлению и сезонности, а еще — посмотреть маршруты, цены на билеты и отели.