CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс.дзен» порекомендует пользователям контент о горнолыжном спорте

«Дзен» в приложении «Яндекс» порекомендует блогеров, которые создают контент о горнолыжном спорте. Среди блогеров в подборках — профессиональные спортсмены, тренеры и путешественники, которые на своих каналах в «Дзене» делятся актуальными постами с курортов, личным опытом и советами для новичков и продвинутых райдеров. Об этом CNews сообщили представители HKStrategies.

Пользователи приложения «Яндекс» увидят рекомендации в начале ленты «Дзена» дважды при заходе в приложение, после чего рекомендательные блоки можно будет найти в ленте «Дзена». Подписаться на каналы можно будет также через раздел «Интересное» в приложении «Яндекс». Каналы в подборках будут обновляться в течение всего горнолыжного сезона, так что углубить свои знания или обрести новое увлечение можно будет вплоть до весны.

Среди блогеров, на которых можно будет подписаться, — Максим Ионов (профессиональный сноубордист и фрирайдер), Евгений «Жун» Иванов (профессиональный сноубордист, призер соревнований Международной федерации лыжного спорта), Антон Лаврентьев (мастер спорта по сноуборду, тренер Riders camp), Артем Пичхадзе (профессиональный сноубордист, тренер и гид по фрирайду) и многие другие.

Контент о горнолыжной тематике от блогеров «Дзена» дополнит горнолыжные рекомендации в приложении «Яндекс». По запросу «Я в Шерегеше» или, уже находясь на курорте, можно посмотреть карты трасс с разметкой по сложности, часы работы подъемников и их расположение, погоду по высотам и перепады температур, информацию о возможных снегопадах.

«Яндекс» поможет выбрать подходящий горнолыжный комплекс: в распоряжении пользователей более 180 курортов России. Это поможет любителям горнолыжного спорта отдыхать с комфортом. По запросу «Горнолыжные курорты России» вы найдете подборку с фильтрами по направлению и сезонности, а еще — посмотреть маршруты, цены на билеты и отели.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Популярные VPN бесполезны: Они врут пользователям и не спасают от слежки

Легендарнейший веб-ресурс с 26-летней историей неожиданно закрывают. Причины засекречены

Власти России готовят закон для ареста и конфискации криптовалют

Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в промышленность

Госдума запретила в школах неверифицированные онлайн-ресурсы и разрешила обрабатывать персональные данные школьников

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Снегоуборочные машины для частного дома: хиты продаж до 60 000 рублей

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022