ITPS выпустила новую версию AVIST Oil&Gas

Группа компаний ITPS объявила о выпуске новой версии российской интеграционной платформы AVIST Oil&Gas (версия 2.5). Платформа предназначена для нефтегазодобывающих предприятий, ориентированных на цифровизацию производства и внедрение цифровых двойников месторождений. Об этом CNews сообщили представители ITPS.

AVIST Oil&Gas существенно упрощает процессы внедрения и эксплуатации интегрированных моделей, обеспечивая требуемую адекватность цифрового двойника месторождения для решения оперативных и стратегических задач: подбор оптимального технологического режима работы скважин, учет ограничений и факторов риска, подбор и управление мероприятиями добычи, оценка эффективности мероприятий, целеполагание и мониторинг. Решение входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России.

Новая версия AVIST Oil&Gas получила продвинутую функциональность совместной работы специалистов добычи и моделирования:

•Создание и актуализация моделей-компонентов и интегрированных моделей Petex на основе нормативно-справочной информации и загруженных данных. Автоматизированный процесс актуализации ИМ сокращает сроки и трудозатраты в 2-4 раза.

•Ведение каталога моделей любых вендоров позволяет хранить, учитывать, считать все в одном месте, значительно упрощает процесс управления доступными данными в обществе. Это существенно расширяет и упрощает работу совместной команды модельеров и специалистов, вовлеченных в процессы управления добычей, не обладающих специальными компетенциями по работе с прикладным ПО.

•Расширенные возможности управления расчетами на централизованных и распределенных локальных ресурсах. Пользователи могут управлять и контролировать все расчеты по всем ИМ в активе, а также видеть дополнительную аналитику, которую обычно трудозатратно собирать из систем моделирования.

•Новые функции синхронизации локальных пользовательских и централизованных моделей повышают эффективность совместной работы специалистов и позволяют оперативно делиться с командой данными и вместе работать над решением производственных задач, быстрее находить управленческие решения. Возможность работы с данными и приложениями в режиме «единого окна».

Новый функционал AVIST Oil&Gas позволяет быстрее решить задачи Центров управления добычей (ЦУД)/Центров интегрированных операций (ЦИО) по проверке качества «цифровых двойников» нефтегазовых месторождений. Группа компаний ITPS готова по запросу предоставить дистрибутив новой версии системы и проконсультировать по вопросам, связанным с внедрением и использованием данного инструмента. Получить консультацию можно заполнив специальную форму на сайте ITPS.

Разработка AVIST Oil&Gas началась в 2014 г. Ее появление было связано с производственной необходимостью, возникшей при работе над одним из крупных зарубежных проектов. Имеющиеся на тот момент инструменты не отвечали требованиям по функциональности. В результате было принято решение о создании нового специализированного инструмента, который мог бы автоматизировать процессы создания и актуализации моделей, выполнять многовариантные расчеты, агрегировать потоки данных, работать в связке со всеми прикладными инструментами, используемыми на месторождении. На сегодняшний день решение включает в себя четыре программных модуля, обеспечивающих функционал интегрированного моделирования (ИМ), управления потенциалами, интегрированного планирования и управления событиями и инцидентами в режиме реального времени.