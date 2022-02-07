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В AppGallery стала доступна оплата покупок со счета «Билайн»

В магазине приложений AppGallery стала доступна оплата с личного счета оператора сотовой связи «Билайн». Это один из самых простых, быстрых и безопасных способов оплаты покупок. Кроме того, в честь запуска до 20 февраля 2022 г. при оплате внутриигровых покупок со счета «Билайн» пользователи AppGallery будут получать кешбэк в размере 20%. Об этом CNews сообщили представители Huawei.

Сотрудничество с «Билайн» позволит пользователям приобретать игры и приложения, списывая средства прямо со счета номера мобильного телефона. Такой способ оплаты не только удобен, но и позволяет оставлять в сохранности банковские данные пользователя.

Чтобы настроить оплату с помощью «Билайн» пользователям AppGallery необходимо зайти в настройки своего устройства, войти в свой аккаунт Huawei, выбрать раздел «Платежи и покупки», выбрать раздел «Мобильный платеж», нажать кнопку «Добавить», выбрать «Билайн», ввести свой номер телефона и код из смс-подтверждения и нажать «Отправить».

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