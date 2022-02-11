Новый формат онлайн-записи в кружки и секции появился на портале госуслуг Подмосковья

В Московской области упростили онлайн-запись на обучение в организациях дополнительного образования. Теперь для посещения нескольких секций или кружков достаточно подать одно заявление на региональном портале госуслуг Подмосковья. Об этом CNews сообщили представители Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

«Одной из самых популярных электронных услуг в Подмосковье является запись в кружки и секции. Более 2,4 млн заявлений поступило через региональный портал госуслуг. Ранее процедура подачи заявления для записи была довольно сложной. Чтобы записать ребенка на занятия по разным направлениям, нужно было подавать заявление на каждый кружок. Теперь появилась возможность в одном заявлении выбрать сразу несколько секций. Для этого необходимо заполнить таблицу в электронной форме заявления. Статус зачисления по каждому кружку или секции можно отслеживать в личном кабинете», – отметила министр государственного управления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Воспользоваться онлайн-записью «Прием на обучение в организацию дополнительного образования в Московской области» можно на региональном портале госуслуг Подмосковья в разделе «Образование» – «Образование детям» – «Кружки и секции». Чтобы записаться в несколько секций или кружков, достаточно подать одно заявление. Для этого в электронной форме необходимо заполнить таблицу: указать интересующие организации и понравившиеся кружки.

Чтобы получить услугу, необходимо авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА, заполнить онлайн-заявку и приложить сканы документов. После подачи заявления в электронной форме следует предоставить оригиналы документов в выбранные организации.

Воспользоваться услугой могут родители или законные представители ребенка. Также подать заявку могут сами кандидаты на обучение, если они достигли совершеннолетия.

Результат рассмотрения, выписка из приказа о зачислении или решение об отказе, поступит в личный кабинет заявителя.

Максимальный срок оказания услуги – 45 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.