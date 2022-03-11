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МТС ускорила домашний интернет для жильцов ЖК «Гагарин», «Свобода» и других многоэтажек Ростова

МТС завершила очередной этап проекта модернизации сети фиксированной связи в Ростове-на-Дону. Доступ к увеличенной в пять раз скорости проводного интернета получили жители ЖК «Гагарин», «Скай парк», «Сердце Ростова», «Свобода», «Новый город», «Пятый элемент» и других многоквартирных домов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2021 г. масштабное обновление сети фиксированной связи МТС по технологии FTTB («оптика до дома», позволяет подключить по одному кабелю интернет, телефон и телевидение и не зависит от помех на линии) охватило большинство крупных жилых комплексов донской столицы. Всего за год доля модернизированной сети увеличилась в два раза, достигнув 60%. Теперь жильцы многих ростовских многоэтажек смогут не только с легкостью пользоваться сразу несколькими интернет-устройствами даже в период пиковых нагрузок на сеть, но и подключить конвергентный тариф с домашним интернетом со скоростью до 500 Мбит/с, ТВ, онлайн-кинотеатром KION и мобильной связью.

«Во время пандемии интернет–трафик из офисов и мобильных сетей перетек в дома, где люди дистанционно учились и работали. Объем переданных данных увеличился практически на треть. Но, несмотря на возросшую нагрузку на фиксированную сеть, обновленные скорости позволили нашим абонентам закрыть все свои интернет-потребности. При этом ростовчане стали чаще подключать высокоскоростные конвергентные тарифы, которые позволяют сэкономить на услугах связи до 35% бюджета», — сказал директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Чтобы подключить сверхскоростной интернет, потребуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью до 500 Мбит/с, и техническая возможность по конкретному адресу.

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FTTB (Fiber To the Building — оптика до дома) — технология по передаче данных через высокоскоростные оптоволоконные линии связи, подведенные к каждому дому. Предполагает использование оптического кабеля вместо медных проводов. Медные провода используются для работы телефона и интернета по технологии ADSL, однако они не позволяют проводить высокоскоростной интернет, и, кроме того, имеют низкую помехозащищенность — на большом удалении от АТС скорость интернета может быть достаточно низкой.

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