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На RuTube стала доступна опция мгновенной публикации видео

Видеохостинг RuTube адаптирует сервис под резко возросшие потоки загружаемых видео: для верифицированных пользователей стала доступна функция автомодерации, и на их каналах видео теперь появляются в течение нескольких минут. Чтобы получить «галочку», подтверждающую верификацию, пользователю необходимо заполнить заявку в личном кабинете RuTube. Об этом CNews сообщили представители RuTube.

В период с 28 февраля по 6 марта 2022 г. число новых регистраций на RuTube увеличилось в 5,5 раза, а количество загруженного контента – в 2,8 раза. С 7 по 13 марта 2022 г. эти показатели выросли по сравнению с результатом предыдущей недели еще в 5 и 4,7 раза, соответственно. Нагрузка на мощности платформы увеличилась на 2000%.

В связи с резко увеличившимся числом пользователей и новым законом об ответственности за распространение фейков длительность модерации видео на RuTube была значительно увеличена. В ответ на запрос пользователей платформа оптимизирует механизм проверки видео и непрерывно работает над совершенствованием пользовательского опыта.

Видеохостинг RuTube стал основной отечественной площадкой для размещения видеоконтента русскоязычных блогеров, СМИ и общественных организаций. Видеохостинг обеспечивает лидерам мнений взаимодействие с аудиторией и позволяет им перенести на RuTube сотни архивных видео. Помимо инфлюенсеров на площадке размещается контент федеральных телеканалов, издательских домов, благотворительных фондов и ведомств.

Цель RuTube — обеспечить пользователям видеохостинга доступ к достоверной информации и не допустить публикацию фейков. Еще в октябре 2021 г. RuTube вместе с другими крупными ИТ-компаниями и СМИ подписал Меморандум о фейках с целью борьбы с недостоверной информацией в интернете.

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