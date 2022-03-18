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Пункты выдачи заказов «Яндекс Маркета» смогут выдавать больше посылок

Брендированные пункты выдачи заказов «Яндекс Маркета» (ПВЗ) теперь могут выдавать покупателям посылки от магазинов-партнеров сервиса, которые до сих пор сами развозили товары пользователям. Такие продавцы обеспечивают больше четверти продаж на сервисе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Раньше ПВЗ выдавали заказы только от тех продавцов, которые пользуются доставкой «Яндекса». Новая возможность позволяет владельцам брендированных пунктов выдавать еще больше посылок покупателям — и значит, увеличить доход.

ПВЗ будут зарабатывать по 40 руб. за выдачу заказов от магазинов, которые самостоятельно упаковывают и доставляют товары. Такие продавцы смогут привозить в пункты «Маркета» самые разные товары — от детских игрушек до бытовой техники. У сервиса около 2000 брендированных ПВЗ по всей стране. Покупатель может заказать доставку в любой такой пункт в своем регионе. О новом заказе «Маркет» сразу сообщает магазину в личном кабинете. Продавцу достаточно упаковать товары и доставить в ПВЗ, а пользователь сам заберет посылку в удобное время.

С новой возможностью пользователям станет доступно на сервисе еще несколько тысяч магазинов, из которых можно заказать доставку в ПВЗ. А магазины смогут сэкономить на логистике, потому что можно будет доставить несколько заказов в один ПВЗ вместо того, чтобы развозить их самостоятельно по разным адресам.

Сейчас услуга доступна в пунктах выдачи в Москве и Санкт-Петербурге. В будущем она появится и в других городах.

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«Яндекс Маркет» — сервис для покупок, который продает больше 25 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились уже почти 24 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».

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