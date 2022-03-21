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Boomstarter делает услуги краудфандинга полностью бесплатными

Краудфандинговая платформа Boomstarter объявляет свои услуги бесплатными, чтобы поддержать бизнес, общественные, творческие и социальные инициативы в условиях экономической неопределенности. Об этом CNews сообщили представители Boomstarter.

Предприниматели получат бесплатные консультации продюсеров платформы, услуги дизайнера, маркетолога, бухгалтера, а также продвижение бизнес-идеи в интернете.

Обычно эти услуги включены в платные пакетные предложения платформы, но сейчас Boomstarter предлагает их бесплатно, чтобы поддержать бизнес в условиях экономической неопределенности.

В первую очередь бесплатный набор услуг на Boomstarter получат предприниматели, которые уже успешно завершили продажи на этой платформе ранее — это около 2400 компаний. Комиссию с продаж бизнеса Boomstarter традиционно не взимает. Компании, который впервые придут на платформу, смогут получить бесплатный пакет услуг после предварительного отбора. Предприниматели должны представить бизнес-план и доказать состоятельность своей бизнес-идеи.

Услуги поддержки бизнеса на краудфандинговой платформе Boomstarter будут бесплатными до начала мая 2022 г. Запустить свой краудфандинговый проект могут как стартапы, так и уже действующие компании. Бесплатный набор услуг будет доступен физическим и юридическим лицам.

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Платформа Boomstarter помогает предпринимателям «упаковать» продукт и запустить онлайн-продажи. Продюсеры, маркетологи, дизайнеры и пиарщики платформы обеспечат полный цикл подготовки к старту продаж. Помогут сформулировать, оформить и продвинуть бизнес-идею, а также берут на себя всю бухгалтерскую работу.

Boomstarter позволяет бизнесу запустить продажу услуг с помощью краудфандинга. Это продажи предзаказов на товар или услугу сразу большому числу людей. Бизнес продает много предзаказов, получая новых клиентов и средства для развития. Краудфандинг еще называют народным финансированием; он помогает быстро получить новые заказы и оценить спрос на продукт.

Максимальная сумма продаж одной компании на Boomstarter. — более 15 млн руб. Общая сумма всех продаж на платформе превысила 500 млн руб.

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