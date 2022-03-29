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Международный хостинг-провайдер Hostkey продолжает принимать оплату в рублях за услуги в Европе и США

Российские клиенты международного хостинг-провайдера Hostkey могут сохранить и масштабировать свою ИТ-инфраструктуру в дата-центрах на территории Нидерландов и США, оплачивая услуги хостинга в рублях. Также компания продолжит заключать договоры с новыми клиентами из России — как юридическими, так и физическими лицами.

Как сообщили в Hostkey, для российских резидентов доступна оплата услуг хостинга в зарубежных дата-центрах в рублях на счет российской компании — банковскими картами, в том числе платежной системы «Мир», банковскими переводами и другими способами, доступными на территории России. Это решает проблемы с оплатой услуг в Европе и США, вызванные ограничением валютных трансакций и блокировкой международных платежных систем.

Hostkey предлагает услуги по аренде выделенных и виртуальных серверов в дата-центрах класса Tier III в Нидерландах и США. Также клиенты Hostkey могут разместить собственное оборудование в европейском дата-центре: от одного юнита до нескольких стоек.

Помимо аренды серверных площадей, клиентам Hostkey доступна комплексная услуга remote smart hands, позволяющая развернуть и обслуживать ИТ-инфраструктуру в лучших дата-центрах Нидерландов. В условиях ограничений на заграничные поездки это возможно без физического присутствия технических специалистов клиента на площадках. Инженеры Hostkey обеспечивают подбор, закупку, доставку, монтаж и запуск серверного оборудования, а также дальнейшую поддержку, оперативное устранение нештатных ситуаций, плановую модернизацию и ремонт. По необходимости предоставляются услуги по демонтажу, утилизации или продаже б/у оборудования.

Все работы могут быть произведены удаленно, на основании согласованных технических заданий и спецификаций, под контролем клиента в режиме реального времени с помощью видеостримов.

Андрей Шевченко, генеральный директор хостинг-провайдера Hostkey в России, сказал: «Многие российские компании с распределенной инфраструктурой, к сожалению, сейчас испытывают трудности с оплатой услуг хостинга в зарубежных дата-центрах. Обслуживание удаленного оборудования также серьезно осложнено. Hostkey предлагает российскому бизнесу решение этих проблем. Наши клиенты по-прежнему могут арендовать серверы в европейских и американских дата-центрах, при этом оплачивая услуги в рублях на основании договора, заключенного с российской компанией. В период пандемии мы накопили огромный опыт по удаленному налаживанию ИТ-инфраструктуры для компаний из разных точек мира, и сейчас мы масштабируем этот опыт для поддержки российского бизнеса. Мы гарантируем бесперебойность сервисов и надежность бизнес-процессов для всех наших клиентов вне зависимости от их локации».

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