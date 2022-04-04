CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы
|

Группа «Т1» представила хаб актуальных решений

Группа «Т1» представила хаб актуальных решений – единый перечень ИТ-решений и сервисов компаний и партнеров холдинга для сохранения устойчивости бизнеса и развития его цифрового суверенитета.

Группа «Т1» имеет значительный пул партнеров и вендоров, предлагает своим заказчикам решения в зависимости от их потребностей и запросов. Для удобства ориентирования новый хаб объединяет те из них, которые отвечают задачам цифрового суверенитета: от замещения отдельных элементов в ИТ-ландшафте предприятия на ПО и оборудование российского производства в соответствии с реестрами Минпромторга и Минцифры до реализации комплексной программы перевода ИТ-архитектуры предприятия на российское оборудование и ПО, а также на ПО класса Open Source. Ресурс регулярно актуализируется и дополняется решениями и новыми партнерствами с отечественными производителями.

Хаб обеспечивает единое пространство для ознакомления с портфелем услуг в разрезе текущей повестки. Он содержит подробную информацию об основных направлениях, продуктах и компетенциях компаний группы «Т1», вендорах и услугах, среди которых можно выделить консалтинг, тестирование, поставку, внедрение и поддержку. При реализации проектов холдинг ориентируется на применение целостного подхода: проводится комплексное обследование, анализ, затем следуют стадии формирования дорожной карты и реализации проекта.

«Цель группы «Т1», объединяющей компании различного профиля, – создавать лучшие продукты под задачи любого заказчика, и хаб отражает нашу готовность решать практически любые задачи заказчика «под ключ», а также постоянно совершенствоваться и улучшать сервисы. Направления работы включают, в том числе, использование решений класса Open Source в бизнес-среде и техническую поддержку продуктов западных вендоров, что позволяет сохранять бесперебойную работу бизнеса», – отметил Александр Рожков, директор по продуктам и технологиям группы «Т1».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хозяев скандально знаменитой криптобиржи посадят в тюрьму на 40 тысяч лет каждого

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

У россиян отберут единственную замену безлимитному интернету. Старые публичные точки Wi-Fi будут ломаться, а новых нет

Qiwi готовит мощную скупку собственных акций

Со счета Google реквизировали миллиард за блокировку Youtube-канала «Царьград»

Бессменная гендиректор покинула «сердце Рунета»

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция

Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами

Показать еще

Наука

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба опровергает законы физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022