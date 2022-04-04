Группа «Т1» представила хаб актуальных решений

Группа «Т1» представила хаб актуальных решений – единый перечень ИТ-решений и сервисов компаний и партнеров холдинга для сохранения устойчивости бизнеса и развития его цифрового суверенитета.

Группа «Т1» имеет значительный пул партнеров и вендоров, предлагает своим заказчикам решения в зависимости от их потребностей и запросов. Для удобства ориентирования новый хаб объединяет те из них, которые отвечают задачам цифрового суверенитета: от замещения отдельных элементов в ИТ-ландшафте предприятия на ПО и оборудование российского производства в соответствии с реестрами Минпромторга и Минцифры до реализации комплексной программы перевода ИТ-архитектуры предприятия на российское оборудование и ПО, а также на ПО класса Open Source. Ресурс регулярно актуализируется и дополняется решениями и новыми партнерствами с отечественными производителями.

Хаб обеспечивает единое пространство для ознакомления с портфелем услуг в разрезе текущей повестки. Он содержит подробную информацию об основных направлениях, продуктах и компетенциях компаний группы «Т1», вендорах и услугах, среди которых можно выделить консалтинг, тестирование, поставку, внедрение и поддержку. При реализации проектов холдинг ориентируется на применение целостного подхода: проводится комплексное обследование, анализ, затем следуют стадии формирования дорожной карты и реализации проекта.

«Цель группы «Т1», объединяющей компании различного профиля, – создавать лучшие продукты под задачи любого заказчика, и хаб отражает нашу готовность решать практически любые задачи заказчика «под ключ», а также постоянно совершенствоваться и улучшать сервисы. Направления работы включают, в том числе, использование решений класса Open Source в бизнес-среде и техническую поддержку продуктов западных вендоров, что позволяет сохранять бесперебойную работу бизнеса», – отметил Александр Рожков, директор по продуктам и технологиям группы «Т1».