REG.RU представляет домены-долгожители в честь дня рождения зоны .RU

7 апреля 2022 года национальной доменной зоне .RU исполняется 28 лет. В честь этого хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU рассказывает, какие доменные имена остаются активными с конца 20 столетия.

Первое доменное имя в зоне .RU было зарегистрировано в 1994 году, и этим доменом был сайт Russia On The Net (www.1-9-9-4.ru). Это была небольшая страничка с приветствием «Hello, WWWorld!» и ссылками на сайты информационных агентств и различные порталы.

Так выглядит страница сайта Russia On The Net сейчас, она практически не изменилась

К сожалению, большинство из первых доменов Рунета не дожили до наших дней: какие-то из них были разделегированы, а какие-то попросту не продлены. Позже некоторые были зарегистрированы повторно, но в этом случае их возраст уже «обнуляется» и считается заново.

Самые старые на сегодняшний день активные домены были зарегистрированы в конце 1996 года. Поэтому, несмотря на то, что доменной зоне .RU исполнилось 28 лет, возраст самых старых действующих доменов — 25 лет: всего их 575.

Предлагаем посмотреть на подборку из десяти интересных доменов-долгожителей, а также на прежние и современные версии сайтов, расположенных на них.

BAIKAL.RU – 10 сентября 1996 года

Раньше на этом домене располагался сайт Иркутского государственного университета. Позже на домене разместился проект, посвященный Байкалу.

Сайт ИГУ в 2000 году

Сайт baikal.ru в 2022 году

RAMBLER.RU – 29 сентября 1996 года

На этом домене расположен сайт компании Рамблер, которая сегодня входит в экосистему сервисов банка Сбер.

Сайт Rambler в 1997 году

Сайт Rambler в 2022 году

ACER.RU – 29 сентября 1996 года

Домен используется для переадресации на русскоязычную версию сайта тайваньского производителя компьютеров и комплектующих Acer.

Сайт Acer в 1997 году

Сайт Acer в 2022 году

ULSTU.RU – 1 октября 1996 года

Домен сайта Ульяновского государственного технического университета. Раньше на нём размещались ресурсы центра телекоммуникаций УлГТУ.

Сайт УлГТУ в 1998 году

Сайт УлГТУ в 2022 году

GAZPROM.RU – 10 октября 1996 года

Сайт глобальной энергетической компании Газпром.

Сайт Газпрома в 2001 году

Сайт Газпрома в 2022 году

VAZ.RU – 15 октября 1996 года

Адрес используется для переадресации на официальный сайт АвтоВАЗа – крупного российского производителя автомобилей и запчастей.

Сайт АвтоВАЗ в 1999 году

Сайт АвтоВАЗ в 2022 году

ANDREI.RU – 27 октября 1996 года

Сайт первого мужского журнала Советского Союза «Андрей» работает и сегодня. Офлайн-версия издания существует с марта 1991 года.

Сайт журнала «Андрей» в 1998 году

Сайт журнала «Андрей» в 2022 году

1C.RU – 12 ноября 1996 года

Сайт российской IT-компании 1С. Сама организация существует с 1991 года.

Сайт 1С в 1998 году

Сайт 1С в 2022 году

CONSULTANTPLUS.RU – 2 декабря 1996 года

Разработчик справочной правовой системы «КонсультантПлюс» владеет доменом со 2 декабря 1996 года. Примечательно, что сама страница компании расположена на домене consultant.ru, а домен consultantplus.ru используется теперь для переадресации, хоть и был зарегистрирован ранее.

Сайт КонсультантПлюс в 1997 году

Сайт КонсультантПлюс в 2022 году

STAR.RU – 28 декабря 1996 года

Последний домен 1996 года был зарегистрирован центром судоремонта «Звёздочка». Сам завод ведёт свою историю с 1946 года.

Сайт Звёздочки в 2002 году

Сайт Звёздочки в 2022 году

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года. В октябре 2021 года вошла в состав «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ». Сегодня REG.RU обслуживает более 3300000 доменов, услугами пользуются 2200000 клиентов, среди которых VK, Avito, Газпром-медиа Холдинг, Первый Бит. Каждый второй домен в Рунете регистрируется в REG.RU. Компания предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: vk.com/regru, https://t.me/regru.