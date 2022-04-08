CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Контент Интернет Веб-сервисы
|

«Вконтакте» открывает доступ сторонним разработчикам к созданию прямых трансляций через API

Социальная сеть «Вконтакте» предоставит доступ к технологиям организации прямых трансляций всем сторонним разработчикам — у них появится возможность для двусторонней интеграции стриминга. Публичный API трансляций (Application Programming Interface — программный интерфейс приложения) теперь доступен для встраивания на сайтах, в мини-аппах и standalone-приложениях.

Сторонние разработчики получили возможность автоматизировать создание и управление прямыми трансляциями на платформе «VK видео». Функциональность API соответствует основным возможностям интерфейса трансляций. С помощью API можно получить ссылку и передать в трансляцию RTMP-поток, например, собранный в специализированном студийном ПО, задать название, описание и настроить приватность, а во время эфира использовать интерактивные механики взаимодействия со зрителями и отслеживать отклик аудитории. Методы получения RTMP-адреса для трансляции видео и завершения трансляции уже доступны на платформе для разработчиков.

Использование API для видеостриминга поможет бизнесу разнообразить своё присутствие в соцсети, а создателям контента даст дополнительные возможности — упростит интеграцию с сервисами захвата видео и максимально автоматизирует процесс работы с контентом, что особенно важно для часто публикующих авторов и сообществ.

Публичный API поможет широкому кругу сторонних разработчиков задействовать возможности «Вконтакте» в своих приложениях и создавать решения для развития проектов в интеграции с механиками социальной сети. Разработчики сервисов получили новый инструмент для работы с видеоконтентом — в дополнение к загрузке видео через API, отслеживанию событий в сообществах и многим другим функциям, доступным на платформе VK для разработчиков.

Александр Тоболь, технический директор «Вконтакте» и «VK видео», сказал: «Публичный API предоставляет большой набор готовых классов, функций и структур для работы с видео и позволяет автоматизировать размещение контента на платформе: загружать видеозаписи, создавать и редактировать плейлисты на странице пользователя или сообщества, редактировать данные видео, добавлять комментарии и собирать статистику. Команда «Вконтакте» планирует расширять возможности API, опираясь на фидбэк пользователей и самые частые сценарии использования».

«Вконтакте» даёт возможности сторонним разработчикам использовать интерфейс собственных продуктов для создания отдельных сервисов. Социальная сеть развивает VK Mini Apps — платформу встраиваемых кроссплатформенных приложений Вконтакте. Они создаются на базе стандартных веб-технологий HTML, JavaScript, CSS и доступны для всех разработчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры состоится в июне. Открыта регистрация

Ушедший из России Booking заплатил в казну гигантский штраф

«Яндекс» остановил развертывание ЦОДа в Германии

Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Китайские госхакеры научились шпионить за пользователями с помощью плеера VLC

В российских ИТ появляется новая отрасль

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Показать еще

Наука

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022