«Контур» вывел на рынок сервис видео- и аудиоконференций

«Контур.Толк» позволяет проводить небольшие встречи и крупные мероприятия до 200 человек одновременно, подключать внешних спикеров и транслировать конференции для широкой аудитории. Сервис поможет компаниям заменить зарубежные решения. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Толк» внесен в реестр отечественного программного обеспечения. Это еще одно звено в экосистеме продуктов для бизнеса, которое поможет компаниям перейти с иностранных программ-аналогов на качественное российское ПО. Кроме «Толка» в портфеле «Контура» есть импортозамещающие сервисы для единого входа в корпоративные приложения, автоматизации ежедневных бизнес-задач розницы и общепита и др.

«Контур.Толк» — облачное решение, которое работает через приложение или браузер. Сервис фиксирует мероприятия из календарей сотрудников, заранее напоминает о них. Каждую встречу можно записать и отправить ссылку тем, кто не смог на ней присутствовать. Конференции в «Контур.Толк» не ограничены по времени. Если у участника нет доступа к видеосвязи, подключить его можно с помощью телефонного звонка.

В сервисе удобно проводить рабочие собрания любого формата: от мозговых штурмов до крупных собраний. Коллеги и партнеры могут обсуждать задания в отдельных виртуальных комнатах, в специальном чате делиться файлам и ссылками, отправлять реакции. С помощью функции видеотерминалов за пять секунд устраивать смешанные встречи с онлайн и оффлайн-участниками. Для этого в переговорной комнате сервис подключают к монитору и сканируют QR-код с помощью телефона.

«В течение двух лет этот сервис успешно используют сотрудники "Контура": проводят собрания внутри команд, ведут переговоры по видеосвязи с партнерами. Это проверенная и надежная система, работать и общаться в которой удобно, просто и безопасно. Весь трафик между клиентом и сервером зашифрован, – сказал Александр Голубев, руководитель направления «Веб-сервисы для бизнеса».

Демо-доступ позволит бесплатно использовать сервис с возможностями максимального тарифа в течение семи дней.

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.