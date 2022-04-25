«Яндекс еда» привезет товары для животных

Теперь в «Яндекс еде» можно заказать товары для животных из специализированных сетей. Зоомагазинам это позволит получить доступ к новой аудитории и поможет увеличить продажи, а пользователям – заказать все необходимое для питомцев с доставкой от получаса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Первыми к «Яндекс еде» подключились торговые сети «Бетховен» и «Динозаврик». Уже сейчас в сервисе можно купить больше 1000 зоотоваров: от кормов до игрушек и специальной косметики. Доставка из этих магазинов стоит 149 руб., а для покупок на сумму от 2000 руб. она бесплатная.

Сейчас доставка зоотоваров с помощью «Яндекс еды» работает в Москве и некоторых городах Подмосковья. Скоро она появится и в других регионах страны. Увеличится и ассортимент: к сервису подключатся специализированные сети «Зоооптторг» и «Любимчик».

По данным исследования Data Insight, в 2021 г. онлайн-торговля товарами для животных стала одним из самых быстрорастущих сегментов на российском рынке электронной коммерции. С июня 2020 г. по июль 2021 г. количество интернет-покупок зоотоваров выросло более чем в два раза по сравнению с таким же периодом годом раньше. При этом объем онлайн-продаж таких товаров увеличился на 73%, а на долю заказов зоотоваров пришлось 2% от всех интернет-покупок в России за июнь 2020 г. – июль 2021 г.

Быстрый рост сегмента подтверждают и данные «Яндекс еды»: доля кормов для животных в заказах из продуктовых магазинов показывает стабильный рост год к году.

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«Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 38 тыс. заведений в 186 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане, а также в Белоруссии. Заказать еду можно на eda.yandex.ru и в приложениях «Яндекса», «Еды», Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — 32 минуты.