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Tele2 фиксирует рост спроса на конвергентный тариф на 91%

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал подключения клиентов к домашнему интернету и телевидению с момента запуска опции в Москве и области. В январе-марте 2022 г. их среднемесячное число выросло на 91% по сравнению с аналогичным показателем в IV квартале 2021 г. Самым активным по приросту подключений в столице стал район Кунцево, а в области конвергентный тариф охотнее всего выбирали в Королеве. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Лидером по приросту среднемесячного количества подключений широкополосного доступа в интернет в 2022 г. стал район Кунцево: здесь этот показатель вырос в четыре раза по сравнению с 2021 г. Измайлово показало прирост в 3,7 раза, а Перово и Южное Тушино – в 3,5 и 3,2 раза соответственно.

Топ-5 городов Московской области по среднему числу подключений в месяц в 2022 г. выглядит следующим образом: Королев, Серпухов, Подольск и Орехово-Зуево, Ногинск, Клин.

Самые удаленные от столицы подключения зафиксированы в поселке Шаховская.

Чаще всего клиенты оформляют заявки на подключение через цифровые каналы: личный кабинет и мобильное приложение. Лишь малая часть пользователей (3%) предпочитают традиционный поход в салон связи. Популярность digital-каналов связана со скоростью и удобством оформления заявки: в несколько касаний клиент самостоятельно проверяет наличие технической возможности подключения по своему адресу, выбирает скорость передачи данных, а также дату и время установки оборудования.

Согласно внутреннему исследованию компании, наиболее популярным запросом у клиентов является предложение «4 в 1»: мобильная связь, домашний интернет, телевидение и онлайн-кинотеатр. Продукт Tele2 закрывает эти потребности максимально гибко, к действующему тарифу мобильных услуг связи клиент добавляет домашний интернет, а также управляет доступом к фильмам и ТВ-каналам от Wink. При этом расширение пакета услуг не меняет привычных сроков и способов оплаты базового тарифа.

Запуск услуг широкополосного доступа в интернет для клиентов Tele2 стал результатом совместного проекта оператора с компанией «Ростелеком».

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 миллиона пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

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