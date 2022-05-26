МТС запустила LTE на озере Эбейты к началу летнего турсезона

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила связью стандарта LTE село Красногорка Полтавского района и самое большое соленое озеро в регионе – озеро Эбейты, расположенное поблизости. Ранее здесь была доступна только голосовая связь, которая не позволяла жителям и туристам полноценно пользоваться современными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск базовой станции МТС в селе Красногорка открыл доступ к мобильному интернету для почти 1000 местных жителей и многочисленных туристов. Сеть «четвертого» поколения охватывает территорию села, а также весь периметр озера. Это позволит селянам и поклонникам активного отдыха пользоваться услугами скоростного мобильного интернета и получить доступ к общению в мессенджерах, размещению фотографий, а также решению различных повседневных вопросов.

«Озеро Эбейты, которое называют омским “Мертвым морем” с каждым годом привлекает к себе все больше людей. Еще недавно озеро с космическими пейзажами и лечебной грязью было почти не известно, но сейчас оно становится жемчужиной внутреннего туризма. Летом на озеро приезжают сотни туристов – кто-то организованными группами, кто-то «дикарем». Теперь, благодаря стабильно высокой скорости и гости, и местные жители смогут всегда быть всегда на связи и комфортно пользоваться самыми современными цифровыми сервисами: делиться и закачивать фото, видео, слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться по видеосвязи через мессенджеры», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.