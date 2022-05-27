«Яндекс лавка» покажет в каталоге товары с низким содержанием углеводов или калорий

В «Яндекс лавка» теперь можно сразу увидеть, в каких готовых блюдах и продуктах мало калорий или углеводов, а в каких — много белка. Покупатель может сам выбрать в «Лавке» нужный состав — и сервис отметит для него значками соответствующие товары в каталоге. «Лавка» первой из российских сервисов ввела такую возможность. Значки помогут быстрее найти всё нужное тем, кто предпочитает низкокалорийные или, например, высокобелковые блюда или продукты.

Перед тем как добавить новые значки, «Лавка» изучила, на что покупатели обращают внимание в карточках товаров. Выяснилось, что каждый второй интересуется составом и калорийностью продуктов. Чтобы распределить товары по количеству калорий, углеводов и белка, сервис провёл исследование, изучил нормативные акты и проконсультировался с нутрициологами. Например, для отбора высокобелковых продуктов «Лавка» ориентировалась на Технический регламент Таможенного союза, по которому таковыми считаются товары с содержанием белка больше 20% на 100 граммов энергетической ценности.

Настроить метки можно в приложении «Лавки» — для этого нужно нажать на кнопку справа от поисковой строки и выбрать подходящий значок. После этого сервис начнёт помечать им товары с соответствующим составом: например, «Лавка» подскажет, что в котлетах из индейки содержится много белка. Настроить отображение значков можно также из любой карточки товара.

Помимо новых отметок, в «Лавке» появился раздел «Мои товары» — в него можно добавить любимые продукты и блюда из каталога сервиса. Например, покупатель может сохранить в этом разделе молоко, выпечку, яйца и горячий кофе, чтобы в следующий раз не тратить время на их поиск в каталоге, а заказать всё сразу. Покупки клиентов «Лавки» в среднем на 30% состоят из продуктов, которые раньше они уже заказывали на сервисе.

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«Яндекс лавка» — сервис доставки продуктов и товаров для дома от 10 минут. Заказ можно сделать на сайте «Лавки» и в приложениях «Лавки», «Яндекса», Go, «Еды», «Маркета» для iOS или Android. Сервис управляет сетью из более чем 430 дарксторов (небольших пунктов хранения), откуда курьеры доставляют заказы в ближайшие дома и офисы. Лавка работает под собственным брендом и под брендом «Маркета» в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также в нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области. Сервис также развивает международное направление под брендом Yango Deli.