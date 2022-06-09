Компания BSS запустила сайт на узбекском языке

Компания BSS запустила локализацию своего корпоративного сайта на узбекском языке. Актуальные и потенциальные клиенты в Республике Узбекистан, а это ряд крупных банков, государственные учреждения и компании из разных отраслей, получили инструмент с исчерпывающей информацией по решениям и проектам компании BSS на родном языке.

В частности, посетители ресурса могут подробно ознакомиться с решениями в области дистанционного банковского обслуживания для всех категорий клиентов на базе платформы Digital2Go. Изучить все элементы полного технологического стека омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech, которая способствует цифровой трансформации обслуживания и продаж и позволяет получать быстрый бизнес-результат. Также на сайте информация обо всех сервисах по информационной безопасности и возможностях ИТ-консалтинга для бизнеса.

BSS давно и серьезно работает в Республике Узбекистан, внедряя системы дистанционного банковского обслуживания для юридических и физических лиц, речевые решения на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Виртуальные ассистенты BSS уже понимают и могут вести диалоги на узбекском языке, а интернет-банки и мобильные банки отвечают всем требованиям законодательства республики.

Подтверждая серьезность своих намерений по расширению бизнеса в Республике Узбекистан, в декабре 2021 г. BSS открыла офис в Ташкенте, который стал центром компетенций и курирует все проекты, реализуемые в стране, способствуя также повышению скорости и качества их реализации.

В начале 2022 г. дочернее предприятие компании BSS в Узбекистане получило статус резидента республиканского IT Park. Это в том числе позволяет предлагать новые технологии и современные решения в области своих компетенций на еще более выгодных для бизнеса и государства условиях.

«Сайт BSS представлен на трех языках – русском, английском и теперь узбекском. При этом, что важно, для английской версии мы адаптировали ограниченное количество статичного контента, а нашим клиентам и партнерам в Узбекистане доступен тот же контент, что и для русскоязычной аудитории. Кроме того, мы планируем делиться с узбекской аудиторией лучшими российскими и местными кейсами и практиками. Для этого развиваем сотрудничество с ведущими бизнес-СМИ Узбекистана и крупнейшими организаторами мероприятий для предпринимателей. Планируем организовывать собственные конференции и вебинары», – сказала директор по маркетингу компании BSS Елена Шенберг.