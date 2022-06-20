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Выпускники могут подать заявление в вуз через «Госуслуги»

На портале «Госуслуг» абитуриенты могут дистанционно подать заявление через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Стартовала приемная кампания в российских университетах. В 2022 г. абитуриенты могут подавать заявления в вузы онлайн, без личного посещения приемных комиссий. Подать заявление абитуриенты могут в пять вузов, на несколько направлений и специальностей. К сервису сегодня подключены 974 вуза и их филиала, в том числе 77 частных высших учебных заведений.

«Функционал суперсервиса значительно улучшен: теперь он работает и для тех, кто поступает на внебюджет, а также целевые и льготные места бюджетного приема. Изменение статусов обновления конкурсных списков будет происходить в режиме реального времени — это важно для тех, кто подает заявления на несколько специальностей. Так они смогут следить за конкурсной ситуацией. Сервис доступен на портале Госуслуг. Абитуриентам понадобится подтвержденная учетная запись на Госуслугах», — сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Благодаря суперсервису, абитуриенты смогут: выбрать подходящий вуз с любой формой обучения; загрузить через «Госуслуги» дополнительные документы по запросу вуза; отслеживать информацию о поступлении в вуз на портале «Госуслуг» независимо от способа подачи документов; вовремя узнавать о датах дополнительных вступительных экзаменов; отслеживать свое место в конкурсных списках в режиме реального времени; подавать или отзывать согласие на зачисление через «Госуслуги»; узнавать о зачислении с помощью уведомления от вуза.

Кроме суперсервиса на «Госуслугах» абитуриенты могут подать заявления очно, через почту или лично в вузе. 30 июля 2022 г. будут изданы приказы о зачислении призеров олимпиад, льготников, а 9 августа 2022 г. — приказы о зачислении абитуриентов по общему конкурсу.

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