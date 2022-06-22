«Яндекс» запустил инструмент для оценки ИТ-навыков

Разработчики и аналитики теперь могут пройти проверку технических навыков в «Яндексе». Это поможет им оценить профессиональный уровень, узнать свои сильные и слабые стороны. Раньше этот процесс использовался только на собеседованиях. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Проверка навыков доступна для разработчиков бэкенда, интерфейсов, мобильных разработчиков и аналитиков. Желающие могут подать заявку и пройти предварительное тестирование, по итогам которого получат приглашение на онлайн-встречи с экспертами «Яндекса». На встречах специалистам предложат решить реальные задачи с технических собеседований — за каждую начисляются баллы, и формируется финальная оценка.

Через несколько дней специалист получит ссылку с результатами. При желании результаты можно опубликовать в соцсетях или поделиться ими с работодателями для подтверждения компетенций.

Если в течение полугода после получения результатов специалист захочет откликнуться на подходящую вакансию в «Яндекс», ему не придётся проходить технические секции — останется финальное собеседование для знакомства с командами.

«Яндекс» приглашает ИТ-компании присоединиться к созданию универсального метода проверки технических навыков, который можно будет использовать при трудоустройстве специалистов.

Обычно прохождение технических секций — самая долгая часть в процессе найма ИТ-специалиста. Единоразовая проверка навыков по общим стандартам позволит сократить число итераций и быстрее принимать на работу.