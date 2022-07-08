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Первый регион создал свой сервис на «Госуслугах» с помощью визуального конструктора

ЯНАО стал первым субъектом страны, который самостоятельно «собрал» и вывел через конструктор на единый портал «Госуслуг» свой региональный сервис. Теперь жители округа смогут обратиться на «Госуслуги», чтобы получить выплату к юбилею супружеской жизни. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

«Визуальный конструктор – это новый подход к проектированию цифровых госуслуг. Задача этой технологии – повысить скорость сборки интерфейсов и дать возможность ведомствам и регионам самостоятельно быстро выводить и корректировать свои услуги на едином портале. В визуальном конструкторе услуг уже работают 42 федеральных ведомства и шесть регионов. Федеральные услуги, спроектированные через конструктор, начали появляться еще в марте, а теперь к этому списку подключились и регионы. Первым таким субъектом стал Ямало-Ненецкий автономный округ. У Ямала большая территория, есть отдаленные, труднодоступные населенные пункты. Поэтому дистанционные услуги для него – это большая необходимость. Теперь регион сможет быстро и комфортно оцифровывать услуги, а жители – получать еще больше электронных социально значимых сервисов», – сказал замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

Благодаря визуальному конструктору специалисты в ЯНАО смогли в сжатые сроки перевести в электронный вид социальную услугу «Предоставление единовременной выплаты семейным парам в связи с юбилеем супружеской жизни». Такая выплата положена супругам, прожившим в браке 50, 55, 60, 65, 70 лет.

В настоящее время в конструкторе услуг уже работает шесть регионов, в течение года планируется подключить остальные субъекты.

Регионы, работающие в визуальном конструкторе «Госуслуг»: Калининградская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Псковская область, Тульская область, ЯНАО.

До конца 2022 г. более половины сервисов на «Госуслугах» будет разрабатываться внутри визуального конструктора. Остальные, требующие особых настроек и кастомизации, будут по-прежнему создаваться разработчиками портала. Такой подход ускорит процесс цифровизации регионов и даст возможность гражданам как можно скорее обратиться за услугами в электронном виде.

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