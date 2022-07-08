Сервис StatOnline.ru обзавёлся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .RU и .РФ

Команда крупнейшего российского хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU представила обновление в аналитическом сервисе по доменам .RU, .SU, .РФ StatOnline.ru — теперь можно отслеживать количество сайтов, которые используют CDN-сервисы.

StatOnline.ru значительно обновился благодаря добавлению новых версий библиотек, которые распознают технологии, используемые администраторами сайтов на доменах .RU и .РФ.

В российских доменных зонах более 600000 сайтов используют CDN-сервисы. Это означает, что практический каждый шестой сайт в России использует ускорение доставки контента.

Руководитель группы разработки хостинг-провайдера REG.RU Александр Налобин: «Мажорное обновление библиотеки анализатора веб-сайтов позволило проекту StatOnline.ru намного точнее отображать актуальные технологии, используемые сегодня в Рунете. Мы внимательно отслеживаем запросы коллег из СМИ и представителей бизнеса, чтобы оперативно внедрять обновления и предоставлять полезный и актуальный сервис для всех, кто специализируется на данных по доменам, хостингам и серверам».

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года. В октябре 2021 года вошла в состав «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ». Сегодня REG.RU обслуживает более 3300000 доменов, услугами пользуются 2200000 клиентов, среди которых VK, Avito, Газпром-медиа Холдинг, Первый Бит. Каждый второй домен в Рунете регистрируется в REG.RU. Компания предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: vk.com/regru, https://t.me/regru.