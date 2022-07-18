В Московской области подключить дом к газу с использованием мер социальной поддержки стало проще

Подать заявление на заключение договора догазификации можно на региональном портале госуслуг. Прикладывать документы, подтверждающие наличие регионального материнского капитала или льготного статуса, больше не нужно. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Еще одна услуга оптимизирована на регпортале. Для заключения договора догазификации жителям больше не надо прикладывать документы, подтверждающие льготу или наличие сертификата регионального маткапитала. Проверка происходит автоматически», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Заключение договора о подключении в рамках догазификации» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Дом и ЖКХ» – «Господдержка».

При выборе в заявлении меры поддержки сервис заполнит сведения о наличии льгот или сертификата, а также сумму остатка, доступного для оплаты договора газификации. Кроме того, система проверит соблюдение требований к участникам программы социальной газификации.

Обратиться за услугой могут собственники домов, которые планируют подключить дом к газу в рамках программы социальной газификации.