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StormWall обеспечила защиту DNS-серверов регистратора доменов для бизнеса Ru-Center

Специалисты компании StormWall, занимающейся разработкой решений защиты бизнеса от DDoS-атак, создали организовали защиту DNS-инфраструктуры российского регистратора доменных имен Ru-Center. Кроме того, эксперты StormWall смогли обеспечить стабильную маршрутизацию трафика к интернет-ресурсам клиентов Ru-Center в условиях новой реальности, которая характеризуется невероятным всплеском мощных атак на различные сферы бизнеса.

Компания Ru-Center использует сервисы защиты от DDoS-атак, предоставляемые интернет-провайдерами, но данные сервисы не покрывают весь спектр атак, с которыми пришлось столкнуться весной 2022 г. В результате компании пришлось пересмотреть подход к защите своей инфраструктуры. Ru-Center столкнулся с лавиной мощнейших DDoS-атак, направленных на DNS-серверы компании, и используемые сервисы защиты не справились со своей задачей, что привело к сбоям в работе DNS-инфраструктуры. В результате атаки DNS-серверы Ru-Center стали работать крайне нестабильно, и у клиентов компании возникли проблемы с доступностью их ресурсов, а также со скоростью изменения DNS-записей. С целью создания более эффективной защиты от DDoS-атак Ru-Center принял решение подключить провайдера, специализирующегося на защите бизнеса от DDoS-атак. Было необходимо не только обезопасить приложения путем фильтрации трафика на уровне интернет-приложений, но и обеспечить гибкую защиту на уровне самого протокола DNS. Компания StormWall смогла справиться с поставленной задачей. Специалисты Ru-Center совместно с экспертами StormWall в кратчайшие сроки подключили и настроили защиту от DDoS-атак, причем отражение атак стало практически стопроцентным, а все проблемы с доступностью DNS-серверов были решены полностью.

Использование сервисов StormWall позволило создать надежную защиту DNS-серверов и сайта компании Ru-Center. В настоящее время с помощью решений StormWall регистрируется и отражается в среднем около 100 DDoS-атак на интернет-сервисы Ru-Center в день. В некоторые дни специалисты Ru-Center наблюдали атаки мощностью в несколько сотен гигабайт в секунду, но благодаря использованию сервисов StormWall удалось успешно отбить все атаки.

«Мы очень довольны результатами сотрудничества с компанией StormWall, которая помогла нам решить проблему защиты DNS-серверов от DDoS-атак в течение короткого времени. Благодаря использованию профессионального решения StormWall, отказы в обслуживании прекратились, количество инцидентов, связанных с DDoS-атаками, снизилось в десятки раз, уменьшилась нагрузка на сотрудников, отвечающих за работоспособность сервисов. Также хочу отметить простоту взаимодействия с техподдержкой провайдера, а также отображение в личном кабинете полной информации о текущей ситуации», – отметил Евгений Мартынов, руководитель департамента эксплуатации компании Ru-Center.

«Мы приложили максимальные усилия, чтобы организовать эффективную защиту Ru-Center в условиях новой реальности, когда в любое время можно ожидать мощнейшей атаки, способной нарушить работу компании. Специализированные механизмы фильтрации DNS-запросов на прикладном уровне, разработанные в нашей компании, помогли в кратчайшие сроки нейтрализовать DDoS-атаку на Ru-Center и надежно защитить ее от будущих киберугроз, связанных с DDoS-рисками», – сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь компании StormWall.

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