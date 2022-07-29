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Автопарк сервиса «Яндекс драйв» пополнился кроссоверами Geely Coolray

Автопарк каршеринга «Яндекс драйв» пополнили 200 кроссоверов Geely Coolray в комплектации Flagship. Новые автомобили уже доступны в Москве пользователям старше 26 лет со стажем более 6 лет.

Geely Coolray представлены в «Драйве» в 5 разных цветах: ярко-алый, синий, серебристый, белый и базальтово-серый. В новых машинах – панорамная крыша со сдвижным люком, климат- и круиз-контроль, ассистент парковки. В салоне Geely Coolray установлена мультимедийная система, которая поддерживает работу с устройствами на базе iOS и Android. Машины доступны по всем тарифам, кроме «Межгорода».

Появление 200 новых Geely Coolray — часть поэтапного обновления автопарка. Ранее на этой неделе в подписке «Драйва» появились кроссоверы Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7 Pro. Забронировать новые Chery можно в Москве и Санкт-Петербурге в несколько кликов в приложении и на сайте сервиса.

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