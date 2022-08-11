В Подмосковье открылась онлайн-запись в ветклиники

На региональном портале госуслуг появилась новая услуга. Записать питомца на прием в государственную ветеринарную клинику можно полностью в электронном виде. В пилотном проекте участвуют ветклиники в городских округах Мытищи, Пушкинский, Талдомский.

«Онлайн-запись к ветврачу экономит время и позволяет самостоятельно и в любой обстановке записать домашнего любимца на прием. Если раньше приходилось звонить по телефону, а это не всегда удобно, то теперь благодаря цифровизации выбрать время приема можно практически в любых условиях, например в транспорте. На данный момент на регпортале в рамках пилотного проекта доступны 3 ветеринарные клиники Подмосковья, далее будут подключены остальные государственные ветклиники – всего их 17», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы записаться через региональный портал, следует авторизоваться с помощью ЕСИА, затем в поиске набрать запрос «запись к ветеринару» или на главной странице кликнуть на название услуги в разделе «Сервисы».

На странице услуги нужно выбрать ветеринарную клинику, специализацию врача и подходящее время приема. Запись открывается за месяц. На портале доступны все процедуры: консультация, осмотр, анализы, операции. После успешной записи на экране появится талон с адресом клиники, датой и временем приема.

Адреса государственных ветеринарных клиник, в которые можно записаться на прием онлайн: Мытищи, Олимпийский проспект, д. 43А, стр. 1; Пушкино, Ярославское шоссе, д. 182; Талдом, ул. Советская, 12.

«В дальнейшем на регпортале госуслуг планируется добавить возможность вызова ветеринарного врача на дом», – отметила Надежда Куртяник.

Услуга записи на прием в ветеринарную клинику в Подмосковье на регпортале госуслуг предоставляется бесплатно. Всего для жителей и бизнеса на региональном портале доступно 249 услуг онлайн.