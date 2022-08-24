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TenChat запустил новую версию приложения с хештегами

Социальная сеть TenChat выпустила обновление для iOS, для Android оно появится в ближайшие дни. Ключевая функция новой версии приложения — хештеги для публикаций. Об этом CNews сообщили представители TenChat.

Главное нововведение в обновлении социальной сети — хештеги. При создании публикации пользователи могут добавлять до 10 хештегов. А через строку поиска в приложении теперь удобно находить публикации по определенному хештегу.

При этом просматривать публикации по выбранному хештегу можно в формате записей, фото или миниатюр (с фото, автором и заголовком поста). Алгоритм социальной сети будет «запоминать» выбранный режим и в дальнейшем отображать публикации по хештегу в наиболее удобном для пользователя виде.

Формат отображения подборки публикаций по хештегу также можно выбрать — хронологический или алгоритмический (сначала — наиболее «интересные» по мнению алгоритма TenChat записи). Еще на хештег можно подписаться – и тогда в новостной ленте будут отображаться самые популярные публикации по нему. Ранжировать их будет отдельный алгоритм TenChat. Ссылкой на любой хештег можно поделиться — перейдя по ней, пользователь сразу увидит подборку публикаций по хештегу.

Среди других обновлений — повышение скорости загрузки сторис, а также увеличение шрифтов при отображении публикаций в новостной ленте.

«Запуск хештегов — важное обновление для TenChat: группировка публикаций по хештегам позволит быстрее находить нужные публикации — в частности те, где важную роль играют изображения. Например, выбирать среди многих фотографов одного. Так, хештеги становятся инструментом для кластеризации контента — особенно визуального — и увеличения охватов записей. А авторы текстовых публикаций с помощью нового функционала смогут точнее таргетироваться на целевого читателя», — отметил Олег Ратунин, генеральный директор TenChat.

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TenChat — социальная сеть с суперапп-архитектурой, объединяющая предпринимателей, сотрудников, фрилансеров и лидеров мнений на одной платформе. Приложение подстраивается под интересы каждого и одинаково подходит как для развлечения, так и для рабочих задач. Лента соцсети отличается «умным» алгоритмом «Зевс», который блокирует некачественный контент. А суперапп-архитектура TenChat включает в себя десятки мини-сервисов — от проверки контрагентов до поиска госзакупок. Количество пользователей TenChat уже превышает 1,5 млн человек.

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