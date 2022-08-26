Росреестр и «Авито» приняли меры по пресечению продажи выписок из ЕГРН

Росреестром и интернет-сервисом «Авито» приняты меры по блокировке объявлений о продаже выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Команда платформы усилила меры модерации в данной области. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Максим Смирнов.

Оказание государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, в виде выписок относится к исключительной компетенции Росреестра и подведомственных ему организаций. В 2021 г. принят закон, устанавливающий запрет на создание и функционирование сайтов, посредством которых обеспечивается предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, а также запрет на перепродажу полученных сведений третьим лицам. При этом такие запреты не затрагивают добросовестных участников рынка, использующих сведения ЕГРН для подготовки аналитических материалов об объектах недвижимости.

«Для защиты прав и законных интересов людей Служба проводит комплексную работу. Помимо противодействия деятельности сайтов-двойников, мы инициировали проверку и последующее удаление предложений о продаже выписок из ЕГРН на одном из самых посещаемых интернет-сервисов для размещения объявлений. Сторонние лица могут предоставлять недостоверные сведения, самостоятельно устанавливать цену за выписки или вовсе не оказать услугу. Предоставление таких услуг незаконно и создает предпосылки к мошенническим действиям в сфере оборота недвижимости», – сказал Максим Смирнов.

ООО «КЕХ екоммерц», управляющее сайтом «Авито», не является распространителем объявлений, размещаемых пользователями сайта, а также участником или организатором заключаемой ими сделки, посредником между продавцом и покупателем, их представителем. Пользователи самостоятельно создают, размещают и изменяют объявления. Вместе с тем Общество стремится обеспечить безопасность пользователей, а также не допускать использование сайта в целях нарушения законодательства. После проведения проверки релевантные объявления, касающиеся продажи выписок из ЕГРН, были заблокированы.

«Система модерации “Авито” является очень адаптивной: перенастройка алгоритмов в случае необходимости занимает у нас считанные минуты. Команда модерации умеет решать самые нестандартные вопросы и предугадывать возможные сценарии обхода правил. Нашей задачей было не только заблокировать очевидные объявления, но и найти те, которые выглядели, как обычные, но на деле нарушали правила, и свести количество объявлений о продаже выписок к нулю. На нашей платформе запрещено размещать любой контент, противоречащий законодательству – в том числе, объявления о продаже выписок из ЕГРН. Данная услуга была запрещена сразу после появления поправок в закон о государственной регистрации недвижимости в 2021 г. Когда коллеги из Росреестра объяснили нам суть проблемы, мы смогли оперативно усилить модерацию и минимизировать возможность появления такого контента. За качеством контента на платформе круглосуточно следит автоматизированная система модерации, в работа которой основана на алгоритмах машинного обучения, и команда модераторов. Любое объявление, нарушающее законодательство России, блокируется. Контент, вызывающий сомнения, отправляется на дополнительную проверку экспертами ручной модерации – она может занять некоторое время, но если нарушение подтвердится, объявление будет удалено с платформы. Благодаря экспертам Росреестра наша команда смогла усилить работу модерации в отношении предложений о продаже выписок из ЕГРН», – отметил директор департамента Trust&Safety «Авито» Андрей Рыбинцев.

В результате работы, проводимой Росреестром, с начала 2022 г. в ходе проведенной внесудебной и судебной работы прекращено функционирование 74 сайтов-двойников.