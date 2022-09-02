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RuTube выпустил собственные эмодзи

Российский видеохостинг RuTube предоставил зарегистрированным пользователям возможность оставлять реакции к видео. Команда RuTube провела исследование и выявила самые распространенные реакции на видео и наиболее предпочтительные символы. Так, в первую группу фирменных эмодзи RuTube вошли шесть знаков, олицетворяющих удивление, смех, восхищение, печаль и другие. Цель нововведения — повысить вовлеченность потребителей контента и сократить их дистанцию с авторами видео.

Михаил Пряхин, директор по продукту RuTube: «Как известно, RuTube выступает против негатива и токсичной информации, которой, к сожалению, заполонен интернет. Мы постоянно экспериментируем с форматами коммуникации пользователей на платформе, при этом стараемся поддерживать экологичную атмосферу среди смотрящих пользователей и авторов. Наше исследование показало, что существует спрос на короткие емкие реакции: люди хотят делиться впечатлениями. “Реакции” — именно то слово, которое наиболее точно описывает наше нововведение. Пользователь реагирует на видео, оставляя тот символ, который соответствует его впечатлениям после просмотра. Это более понятный термин для пользователей национального видеохостинга, но мы также решили оставить привычное для глобальной сети слово “эмодзи”. Так что призываю всех поддерживать авторов — реагировать на видео нашими фирменными эмодзи».

Ранее RuTube намеренно отказался от полярной системы оценивания видео и добавил в функционал кнопку «В топ», которая при большом количестве нажатий позволяет выводить контент в специальный раздел на сайте и в приложении. Теперь к интерактивным форматам добавились эмодзи.

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