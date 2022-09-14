«Яндекс» представил решение для рекламной монетизации приложений

«Яндекс» представил «Простую монетизацию» – решение для рекламной монетизации приложений.

Новое решение даст возможность получать доход от более чем 10 рекламных систем, без необходимости настроек и регистрации в каждой из них. Благодаря этому владельцы и разработчики смогут сфокусировать ресурсы на развитии приложений.

Решение работает на базе мобильной медиации «Яндекса» и до декабря будет доступно в режиме бета-тестирования с ограниченным числом возможных участников. Управлением работы платформы медиации займутся эксперты «Яндекса»: они настроят рекламные места в популярных рекламных сетях и будут своевременно вносить корректировки. При этом владельцы приложений получат доступ в личный кабинет с подробной статистикой по каждой из сетей.

В «Простой монетизации» поддерживаются все основные рекламные форматы: баннеры, видео с вознаграждением, полноэкранная и нативная реклама. Основная задача — максимизация дохода приложения благодаря конкуренции за показы между различными рекламными системами.

«Новое решение помогает владельцам приложений оперативно запустить показы рекламы из разных рекламных систем без сложных настроек. В рамках тестирования с одним из партнеров, «Простая монетизация» увеличила рекламный доход приложения более чем в полтора раза: наши эксперты проанализировали текущую ситуацию с монетизацией, подключили новые сети, а также скорректировали настройки медиации», — сказал Олег Авдиенков, руководитель продуктов мобильной медиации «Яндекса».

Выплаты от всех сетей будут поступать на счет ежемесячно одним платежом. При этом отсутствуют минимальные пороги для вывода средств по каждой рекламной сети: используется единый порог «Простой монетизации» — 5 тыс. руб. Комиссия за использование сервиса фиксированная и составляет 10% от рекламного вознаграждения.