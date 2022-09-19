«Яндекс» и Cubic Music запустили музыкальное решение для бизнеса

«Яндекс» и музыкальный сервис Cubic Music представили совместный продукт для бизнеса — первое комплексное решение для музыкального оформления кафе, спа-салонов, магазинов, отелей и любых общественных пространств. Это новый навык голосового ассистента «Алисы» в «Яндекс станции» — теперь умная колонка научилась проигрывать качественную лицензионную фоновую музыку для малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Музыка создается российскими музыкантами, с которыми работает Cubic Music. Для каждого типа бизнеса создано в среднем 20-30 плейлистов. Чтобы проигрывать эту музыку, кафе или магазину будет достаточно только «Яндекс станции» с запущенным навыком — дополнительного оборудования не требуется.

Управлять умной колонкой можно с помощью голоса. Навык запускается командой «Алиса, включи навык Музыка для бизнеса». После его активации пользователь может выбрать музыку как по типу бизнеса, например, для кафе или отеля, так и по жанру, например, джаз или лаунж. «Алиса» подберет подходящий плейлист и запустит воспроизведение в случайном порядке. Если треки в плейлисте закончатся, начнет проигрываться следующий плейлист для этого же типа бизнеса или в том же жанре.

Музыка в колонке является лицензионной, поэтому не потребуется отчислений по авторским правам. «Алису» также можно подключить к уже имеющемуся в помещении звуковому оборудованию — она позаботится о качественном музыкальном сопровождении.

Стоимость месячной подписки — 990 руб. без учета стоимости самой «Станции». Бизнесу доступен фиксированный тариф с оплатой только за количество подключенных колонок.

«Новый навык “Алисы “от Cubic Music открывает малому и среднему бизнесу простой и удобный доступ к качественной лицензионной фоновой музыке без больших затрат на сложный монтаж, уберегает от возможных штрафов и становится классным имиджевым элементом», — сказал Дмитрий Яковлев, руководитель подразделения аудио-решений Cubic Media.

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Cubic Media основана в 2003 году. Это российский поставщик музыкальных и визуальных технологий для бизнеса, которые решают маркетинговые и коммуникационные задачи брендов.

Cubic Music — одно из бизнес-направлений Cubic Media. Это музыкальный сервис для бизнеса, которым пользуются более 27 тыс. точек по всей России и СНГ.